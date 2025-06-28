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「超巨蛋」黃金三角效應發酵　建商搶進中捷橘線推案

▲台中超巨蛋。（圖／記者游瓊華攝）

▲隨著台中「超巨蛋」議題與捷運橘線議題，已形成「超巨蛋、捷運橘線、國際機場」三大核心節點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中「超巨蛋」議題熱度不斷，未來捷運橘線O09站距離超巨蛋基地僅約400公尺，並規劃延伸至台中國際機場，形成「超巨蛋、捷運橘線、國際機場」3大核心節點，成為不少開發商下一步佈局重點。

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台中市捷運橘線沿線站點及機場生活圈近期受矚目，許多品牌建商都已率先布局，如金昌隆建設的「麗景風和」、國聚建設推出「國聚之瑑」、以及時代、遠雄和理仁等品牌建商。

觀察台中捷運橘線與綠線交會的幾個站點，如經貿路上的O08、O09及中清路的O11，房價已率先反映利多並穩居高檔水位。相較之下，橘線其餘尚在發展初期的區段，仍具顯著成長潛力與增值空間，吸引許多開發商關注。

▲▼ 金昌隆建設推出指標建案「麗景風和」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲金昌隆建設看準「台中國際機場特區」未來發展潛力，推出指標建案「麗景風和」。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，金昌隆建設看準「台中國際機場特區」未來發展潛力，推出指標建案「麗景風和」，車行至台中機場僅約5分鐘，接軌國際門戶。加上鄰近國道三號及捷運橘線O3站，具備公路與軌道雙重交通優勢，買家多為中科科技新貴或航空業從業人員。

不過台中巨蛋、超巨蛋的設立仍有距離太近、資源集中的疑慮，對此，萬闔廣告總經理卓慶能認為：「以台北信義區來說，20幾年前大量百貨業者設立，也不被看好，但實際成效就出現了『集市效應』，將經濟體集中才能創造出更大價值。」

因此卓慶能認為：「這樣的規劃對於台中市整體都市發展以及未來願景，才能達到一個具規模的複合機能商圈，不僅能吸引人流、資金與品牌進駐，當城市空間具備足夠的磁吸力，便能轉化為觀光、文創、體育與商業等多元發展的交匯點，這正是現代城市更新與轉型的關鍵。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

目前橘線各站點附近的預售案，還有時代建設於台中公園首排推出「時代公園大廈DIAMOND TOWER」27層樓飯店級住宅，規劃42至46坪均質三房產品、「國聚之瑑」則規劃44至55坪、3至4房、「理仁泰舍」為45坪、純3房的產品、遠雄建設推出的「遠雄綠美」則位於水湳經貿園區，規劃22至35坪、2至3房的產品。

21世紀不動產資深經理沈政興分析指出，台中「超巨蛋+橘線+機場」形成的黃金三角效應，正逐步重塑城市發展格局。他說：「觀察近期市場動向，過去以七期為核心的房市熱區，如今已明顯外溢至捷運橘線沿線具TOD發展潛力的新興區段。」

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關鍵字：台中捷運房市超巨蛋發展

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