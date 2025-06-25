大安18年大樓單價飆199萬！　成北市史上第二貴小豪宅

▲屋齡近20年的「法意大樓」12坪的套房以總價2338萬元成交，單價達199萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

台北市房價高，屋齡近20年的中古小宅成交單價199萬元，頗為驚人。房仲業者統計北市最貴5筆小豪宅交易，全都由大安區包辦，其中最貴的是新成屋「冠德安沐居」每坪202.4萬元。

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實價登錄顯示，屋齡18年「法意大樓」12坪的套以總價2338萬元成交，單價達199萬元，創下該社區歷史新高單價紀錄，也成為實價登錄以來，總坪數30坪以下，單價第二高的小豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心統計，實價登錄歷史單價5五名小豪宅，全數由大安區的社區入榜，其中屋齡僅1年的「冠德安沐居」去年5月以每坪202.4萬元奪得小豪宅歷史單價冠軍。

第三、第四名分別為「青田618」、「志榮BR4」，都是屋齡在5年內的新成屋小豪宅，每坪分別為192.4、192萬元。第五名則是屋齡高達53年的「華美聯合大廈」，22坪小宅創下每坪190萬元的紀錄。





▲台北小豪宅歷史單價前5名社區。（圖／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，能登上台北市高貴小豪宅的名單，多半有3個共通特色。首先，地段燙金，生活機能和商業價值高，自用出租兩相宜。

其次，優質學區，吸引不少孝子爸媽，為了子女卡位設籍，未來轉手市場性穩定，第三，多屬挑高空間，善用合法夾層，能創造出多元的起居空間，增加收納，因此較容易創下高單價交易。

張旭嵐指出，「法意大樓」位在信義路二段上，近捷運東門站，屬金華國小、中正國中學區，頗符合現代孟母們以設籍為前提的置產規劃，室內挑高具有魔術空間，吸引單身貴族租用。

房市專家何世昌表示，小宅本就有高單價特性，甚至出現驚人單價，尤其是精華區地段，預售案也是如此，就像先前中和新案「漢皇方圓」最高單價達122萬元，震撼市場，而該戶也是17坪的小宅。

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