新商旅登上高雄新興區近10年租金王　年捧696萬進駐

記者張雅雲／高雄報導

高雄演唱會經濟爆發，不少在地飯店乾脆整棟出租換穩定現金流，根據實登，今年4月新興區一口氣有2間商旅租出，包括「大通大飯店」以月租金58萬元租出，年收696萬元，創該區近10年來租金新高，信義房屋專家表示，活動一波波帶動出租率大增。

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▲新興區「大通大飯店」舊址以月租金58萬元租出，年收696萬元，創該區近10年來租金新高。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登公布，今年4月共有2棟商旅租出，其中1棟為原本的「大通大飯店」，建坪1093坪，屋齡35年，為地上11樓，共有72房1廳72衛，租期10年，月租金達58萬元，創新興區近10年最高租金紀錄。

▲新興區「假期旅店」同樣在今年4月租出，月租金40萬元。（圖／記者張雅雲攝）

另一棟原本的「假期旅店」，同樣在今年4月租出，建坪504坪，屋齡45年，為地上9樓，房間數未透露，租期10年，月租金40萬元，

2間飯店目前都在裝潢中，其中「大通大飯店」舊址改為「Retro橙居」高雄館，為該品牌首度進軍高雄，官網透露，預計今年第3季開幕，而假期旅店新進駐品牌則尚未公開。在地仲介透露，目前該區飯店每晚房價落在2000~4000元，若先不計裝潢、人事、管銷、水電等成本，「Retro橙居」高雄館滿租月營收也有432萬元。

▲新興區因為有六合夜市、捷運美麗島站等知名景點，又是雙捷運交會，交通非常方便。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店專案經理邱偉綸表示，新興區因為有六合夜市、捷運美麗島站等知名景點，又是雙捷運交會，交通非常方便，加上該區知名小吃店、老店非常多，近年觀光人潮絡繹不絕。

且距離高雄的熱門活動都不遠，像是之前位於愛河的黃色小鴨、吉伊卡哇等主題活動，合計就飆破千萬參觀人潮，今年第一季還有Maroon 5魔力紅、Kylie Minogue凱莉米洛、張學友等大咖接力舉辦演唱會，都替飯店業者帶來大量住宿人潮。

舊址 位置 租金 (月) 坪數 租期 現況 大通大飯店 大同一路 58萬 1093坪 2025/5/1 ~ 2035/8/31 「Retro橙居」高雄館 假期旅店 中正四路 40萬 503.9坪 2025/7/1 ~ 2035/6/30 尚未公開

▲新興區今年租出的2間飯店小檔案。（ETtoday製表）

目前該區飯店整棟單坪租金行情大約落在單坪600~800元，不過只要坪數較大，總價拉高就會拉長待租期，邱偉綸說：「受惠這波演唱會效應，開始有新旅宿業者投入高雄經營觀光業，且租期一簽就是10年，可望帶動商圈人潮湧入。」

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