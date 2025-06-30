77公頃重劃案起跑！　嘉縣中正特定區「6年開發期」打造新市鎮

▲中正特區啟動大變身，嘉義77公頃重劃案開發倒數 。（圖／嘉義縣政府提供）
記者陳致平／綜合報導
嘉義縣政府推動「中正大學特定區第二期市地重劃案」將正式啟動，整體開發面積達77公頃，將為民雄地區帶來全新面貌。嘉縣地政處指出，隨著鄰近大埔美精密機械園區與民雄航太園區持續擴張，預計新增超過4萬個就業機會，住宅需求同步攀升，重劃案不僅補足區域居住空間，更有望打造結合產業與生活的新興核心城鎮，帶動整體轉型升級。
嘉縣地政處說明，由於重劃案地主平均負擔超過45%，依法需取得過半數同意，才能提報內政部審議。中正特定區早在1992年即開始規劃開發，第一期以區段徵收完成開發；第二期則於2013年經內政部核定改採市地重劃，原於2023年完成細部計畫審議。經多次都市計畫檢討與修正，目前縣府已啟動前置作業，預計今年9月召開土地所有權人座談會說明計畫內容，並同步徵求地主同意書。
地政處指出，明年啟動工程設計與招標，辦理規劃與發包作業預計需1年半，後續工程施工期則約為4年，整體開發歷時約6年，目標於2031年底前全面完成，屆時將完整串聯生活、就業、交通與公共服務機能，打造現代化新聚落。
▲中正特區啟動大變身，全區可建築用地達45公頃，設施及規劃非常完善。（圖／嘉義縣政府提供）
重劃區位於中正大學東西兩側，全區可建築用地達45公頃，公共設施用地則規劃約32公頃，預估可容納5000位居民；設施方面，將建置完善的道路、公園、廣場、停車場及綠地，並針對地勢需求納入滯洪與排水設施。
中正特區第二期開發完成後將不僅是住宅區，更將結合中正大學與鄰近產業園區資源，成為吸引青年就業與返鄉定居的重要據點。嘉義縣政府將持續以開放溝通與民意參與為原則，讓重劃案不只是土地使用變化，更是提升民雄地區生活品質的開端。
讀者迴響