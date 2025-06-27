「小李子」舊址拆了！　重建案露臺戶單價飆219萬

記者項瀚／台北報導

復興南路上的清粥小菜名店「小李子」搬家，房東參與重建，目前已開始拆除。該處將重建為新建案，實價登錄每坪均價180萬元，其中有露臺戶成交單價達219萬元。專家表示，大安區作為全台最核心、房價最高的行政區，有一定的剛需基本盤支撐，大多新案仍能穩定去化。

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▲清粥小菜名店「小李子」搬家，舊址已拆除，要改建為新建案「寶舖全健築知行」。（圖／記者項瀚攝）

復興南路上的清粥小菜「小李子」開業35年，是許多台北人深夜、酒後的回憶，先前《ETtoday新聞雲》報導，該店因為房東參與危老改建，於4月底正式歇業，但小李子老闆以4150萬元買下附近店面，自己當房東，並搬家繼續營業。

「小李子」舊址隨著店家撤出，現場也開始進行拆屋工程，未來將成為新建案「寶舖全健築知行」，規劃中小坪數，樓高17層，預計2028年完工。

據《樂居網》資料，「寶舖全健築知行」最高單價達219萬元，相當驚人，但其為露台戶，而觀察非露臺戶的最高單價達196.5萬元，逼近200萬元大關。目前全案共揭露29筆交易，每坪成交均價在180萬元（含露臺戶）。

信義代銷專案經理王培安表示，「寶舖全健築知行」於去年9月推出，推出沒多久剛好就遇到央行第七波管制，但以本案來說，大多是置產、替二代購屋的剛需客戶，且2~3房總價落在4500~7500萬元，買方有相當的資產實力，受到政府政策的影響相對小，仍穩定去化。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「寶舖全健築知行」目前最高總價為6998萬元，也就是說壓在台北市7000萬元豪宅限貸令內，不受到限貸3成影響，且地段不錯，緊鄰捷運科技大樓站，成交單價符合行情，觀察一旁的新成屋案「冠德安沐居」成交均價也在180萬元，最高則站上200萬元。

▲今年目前為止，大安區預售案最高價的5筆交易整理。（表／記者項瀚製）

觀察今年為止，大安區最高成交單價的5筆交易，前3名單價站上200萬元。何世昌表示，大安區作為全台最核心、房價最高的行政區，有一定的剛需基本盤支撐，即便當前房市大環境不佳，但只要是中小坪數產品、加上建商品牌力，仍能穩定銷售去化，甚至是1~2億元以上的豪宅產品也仍有客戶陸續出手。

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