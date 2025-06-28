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台中3380萬店面被砍840萬　486先生2540萬元拿下：房市轉買方市場

▲▼ 。（圖／翻攝自陳延昶FB）

▲電商業者「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自陳延昶FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名網路名人「486先生」陳延昶於27日在臉書發文，分享他上週在台中買下了一間房子，以及從3380萬元砍到2540萬元的議價過程，「現在的房市，真的不是屋主說了算」。

陳延昶表示，這次購房讓他體會到房市已經進入「買方市場」，該房屋原本開價3380萬元，但最終以2540萬元成交，整整砍了840萬元。他坦言自己對這樣的議價幅度感到意外，並認為「說真的，我自己都嚇一跳，以前哪敢想這麼好康的事」。

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談及議價過程，他透露最初只是去看房，並在仲介報價後覺得3380萬元「太過高」。他隨即以2500萬元出價，仲介當下驚訝表示屋主不可能接受，但他仍堅持請仲介轉達，「現在房子沒那麼好賣啦，我等你消息。」

過了幾天，屋主回應願意降至2900萬元，但陳延昶依舊堅持自己的底線，並等待更好的消息。經過多次談判，屋主終於同意以2540萬元成交。

陳延昶在貼文中提醒消費者，購屋時不要急於決定，應多看多比較，並在價格不合時保持耐心，「這中間的過程，其實就是比誰有耐心。現在的房市，真的不是屋主說了算。只要你敢談、願意等，就有機會撿到便宜」，只要願意談判並等待，就有機會以更低的價格成交。

陳延昶表示，買房不要急，多看多比較，價格不合就放著，市場會告訴你什麼叫「買方市場」。

關鍵字：知名網紅台中房市議價購屋

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