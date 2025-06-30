明年自建案占比達8成　祝文宇：代銷案價格認同才接

▲愛山林（2540）召開股東會，董事長祝文宇會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

愛山林（2540）召開股東會，該公司去年營收111.6億元，創歷史新高。董事長祝文宇表示：「這幾年，公司從代銷業轉為建商，明年自建案營收占比將達8成，營收也開始大量入帳。」代銷外案方面，他說：「要價格我認同才接，但別人要像我們這樣讓利，不容易。」

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愛山林（2540）今（30日）召開股東會，承認2024年營收111.6億元、年增37%，稅後淨利19億元、年增26%，雙雙創下歷史新高，EPS（每股純益）則為3.07元，並通過配發現金股利1元、股票股利4元，合計5元。

事實上，愛山林近年不斷提升自建案占比，從代銷業跨足到建設業，去年營收除代銷案三重「都廳大院」、土城「金城帝寶」、中山「中山麗池」、新竹「新竹帝寶系列」等。還有自建案板橋「帝景3號」、「帝景5號」完工入帳。

而愛山林今年有屏東「花園帝寶」完工入帳，估當年總案量43億元；明年則有士林「圓山帝寶」、板橋「采蝶」、「帝景2號」、「帝景6號」、三重「市政官邸1號」、「市政愛悅」、新竹「新竹帝寶8-1」、「新竹帝寶8-2」、「新竹帝寶8-3」、「新竹帝寶9-1」、高雄「橋科大極」，合計251億元，且2027~2029年後每年估計都有200億元以上量體完工。

代銷案方面，在線個案總銷1156億元，下半年則要再推1469億元，其中有不少大案都是自建案，包括總銷400億元中和「左岸明珠」、總銷130億元三重「市政帝寶」等等。

▲面對市場銷售鈍化，祝文宇反應很快，在今年開出讓利價第一槍。（圖／記者項瀚攝）

愛山林董事長祝文宇表示：「房市大環境對公司影響不大，我們都是鎖定有需求的地方推案、推低總價的房子，且土地大多是好幾年前取得，成本低，讓利銷售沒有問題，未來幾年營收都清楚擺在那邊，明年將開始大量入帳，股利政策方面，明年會傾向以現金發放。」

祝文宇表示：「去年公司代銷賣了1200億元，其中過半是外案。今年市場不好，自建案比例會提升到一半以上，我們現在接外案，要價格我認同才接，賣不掉我幹嘛找自己麻煩？但別人要像我們這樣讓利，不容易。」

祝文宇強調：「從歷史軌跡來看，景氣好或不好，市場一直都會在，像過去房市低迷的時候，我們推出的案子都造成轟動，反而都是一個機會。」

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