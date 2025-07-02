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「錦新大樓」外牆新布條藏秘　主委怒喊「寧蹲苦牢！」

記者項瀚／台北報導

曾奪走30條人命、被稱為猛鬼大樓的「錦新大樓」，過去在外牆上出現「我要活下去」、「我也要840％容積率」布條，引發熱議。近期，又掛上斗大新標語「推倒婉鈺牆，寧捨緩刑宥；慷慨歌錦新，從容作北囚」，為何會有這麼一段話？要從大樓的產權糾紛說起。

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▲▼ 錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

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▲「錦新大樓」外牆上又掛起新標語。（圖／記者項瀚攝）

台北市新生北路二段「錦新大樓」前身為「時代大飯店」，分別在1984年、1996年發生大火，共造成21人罹難，之後變成套房社區大樓，仍陸續傳出自殺命案，40年來奪走30條人命，也因此坊間出現不少靈異故事，甚至被稱為台北第一猛鬼大樓。

過去《ETtoday新聞雲》曾報導「錦新大樓」專題（連結放置文末），進入大樓內拍攝，揭秘6樓靈堂牌位真實背景，也採訪主委周朝陽，闡述為何要在大樓外牆上高掛「我要活下去」、「我也要840％容積率」布條。

然而，近日「錦新大樓」外牆上又掛起新的布條，斗大寫上「推倒婉鈺牆，寧捨緩刑宥；慷慨歌錦新，從容作北囚」。而這同樣是周朝陽掛上去的。

為何要掛起新布條？要從去年初爆出的「錦新大樓」產權糾紛說起。該大樓產權複雜，其中1樓門口到電梯空間產權屬「旭耀資産」擁有，也就是前新北市議員李婉鈺家族的公司。

「旭耀資産」公司遲未向「錦新大樓」管委會收到每個月6.8萬元租用的「過路費」，因此在1樓空間就砌起了一道紅磚牆，這引發部分住戶不滿，當然包括周朝陽，於是他就把牆給推倒了。

▲▼ 猛鬼大樓,錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲周朝陽遭法院判《毀損罪》，緩刑2年。（圖／記者項瀚攝）

據法院判決書，周朝陽遭判《毀損罪》，處罰金2000元，他不服上訴，但被高院駁回，緩刑2年。這樣的結果讓周朝陽爆氣，他說：「對方砌了一道牆，阻礙所有住戶通行，只能從後面的小門出入，造成大家的不便，還有安全隱憂，很多住戶向我求救，所以我把牆推倒，有什麼不對嗎？」

周朝陽說：「這種狀況若去報建管處，等到勘查、拆除，基本上是3個月後的事情了，所以我基於住戶安全，先去把牆拆了，二審的時候，我告訴審判長『如果發生火災怎麼辦』，他竟然回我『火災發生了嗎？』。」

為何要掛「推倒婉鈺牆，寧捨緩刑宥；慷慨歌錦新，從容作北囚」布條？周朝陽說：「法院仍判《毀損罪》，只是給緩刑，這仍讓我人生沾上污點，讓我要坐2年心裡的監，無法接受，寧可不要給我緩刑，我去坐牢好了，我要凸顯司法的矛盾。」

對此，記者發訊予李婉鈺，但未取得回應。另外，採訪到另一位「錦新大樓」住戶吳順興，他首先表示：「這整件事為旭耀的事，與李婉鈺一點關係也沒有。」

吳順興表示：「旭耀公司與錦新大樓前主委有簽租約，但到後來管委會開始不夠付，越欠越多，旭耀向法院申請扣押管委會的錢，搞到有住戶變成不繳管理費，租金有人有繳、有人沒繳，沒繳的人欠的金額又不一樣，非常複雜。」

吳順興說：「現在不少住戶都希望周朝陽別搞了，之後就每月按時繳租，並與旭耀談和解，釐清大家欠的金額，來慢慢地清償，讓整件事情落幕。」

靈堂牌位真實背景曝光　「錦新大樓」主委駁斥鬼故事：繪聲繪影

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關鍵字：錦新大樓猛鬼大樓凶宅產權李婉鈺過路費租金周朝陽

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