贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻！　2句話讓母心寒：兒子把我當仇人

▲原PO愛子心切幫兒子買房。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名母親表示，兩年前與丈夫資助500萬，幫就讀碩士一年級的兒子付房子頭期款，沒想到後續接連發生一連串的插曲，兒子與女友擅自更改房屋室內設計，還說要提前登記結婚，最後點燃她怒火的是，兒子今年突然說要去日本發展，甚至打算賣掉房子支付出國的費用，最終導致親子關係決裂，讓她又氣又難過。

該名母親在Dcard發文，與丈夫都是基層公務員，靠著定存買了一間房與一輛車，兒子正在讀碩士一年級，兒子計畫工作地點會在租屋處附近，她擔心之後房價上漲，於是兩年前出了500萬頭期款，買了一間預售屋，並登記兒子的名字，預計2026年底完工，不過，問題也從那時開始浮現。

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原PO指出，房子尚未完工，兒子與女友便擅自找設計師討論室內裝潢，甚至與建商改了室內格局，原PO雖感不解，但仍選擇尊重孩子的決定；沒想到兒子又提出要提前結婚，當時雖令夫妻倆意外，不過原PO提出一項條件，「如果結了婚，未來房子貸款的保人就改成他老婆」，兒子也當場點頭答應。

今年過年時，兒子卻拋出震撼彈，表示兩人已開始學日文，未來打算到日本留學、工作並定居，目的是為了給孩子更好的成長環境。當原PO問到經濟來源時，兒子竟回「不排除未來賣掉這間房子。」這番話讓原PO情緒炸裂，夫妻倆一開始就再三強調，這500萬只能用來買房，絕不允許拿去投資或當其他用途。

▲兒子與家人鬧翻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



在極度不愉快的氣氛下，雙方最終協議將房屋重新登記回父母名下，未來貸款也由夫妻自行承擔，後悔當初衝動贊助兒子買房，兒子甚至說出重話「跟女友在一起讓我感到人生真正的快樂，你們只會給我帶來負能量和痛苦！你們只在乎錢！」原PO感嘆，「目前雙方形同陌路，完全沒有聯繫，兒子現在把我們當成仇人一樣，我不解這個過程究竟做錯了什麼？」

貼文曝光，掀起網友熱論，「兒子已經是成年人了，成年人的世界沒有開口就不需要出手，他本不需要，你硬要給就變成應該的」、「連工作都還沒買什麼房，要怎麼繳貸款？收回來是對的」、「我覺得買房買太早了，他們未來選擇超多的，根本沒辦法確定會不會留在原本的地方工作或繼續唸書，所以買房這件事本身就有風險」、「你改回自己名字是正確的，其他就隨緣，希望你不要太難過，有些事情只是過渡期，並不是結果」。