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「最年輕捷運」5年示範　北屯總站房價飆91%

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線邁入通車第5年，累積運量亦突破5000萬人次，根據實登統計發現北屯總站表現最搶眼，通車前房價對比近1年房價，飆漲91%，亞軍則由台中高鐵站奪下專家指出，交通網絡加上重劃區發展，又受惠房價基期低，助攻捷運宅衝出驚人漲幅。

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▲▼ 北屯鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲台中捷運綠線邁入通車第5年，累積運量亦突破5000萬人次。（圖／記者陳筱惠攝）

近期全台房市在政府政策與國際政經變動迅速影響下，觀望氛圍濃厚，但「交通便捷、宜居生活」一直是購屋族關注焦點，不只捷運宅長期漲幅表現亮眼，捷運沿線住宅在市場冷靜期，也逆勢吸引穩健買盤，反映出自住族群面對市場不確定性時，對具備交通優勢與品牌保障的產品依舊抱持高度信心。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

台中人期盼多年總算等到捷運綠線，但因僅單一路線，初期運量慘淡，台中市交通局長葉昭甫也說：「中捷前3年很辛苦，之後成長速度飛快，運量從平均每天3萬多人次到4萬多人次，朝向5萬人次邁進，隨著捷運慢慢進到市民生活後，速度將再加快，繼日前運量突破5000萬人次後，希望中捷早日邁向1億人次的目標。」

不只捷運運量持續創高，中捷綠線沿線各站通車前至近1年房價漲幅資料，其中北屯總站漲幅最高、達91%，沿線只要經過新興重劃區的，漲幅都在7成以上，如北屯總站、舊社站，靠近13期重劃區的大慶站，鄰近烏日高鐵特區的烏日站、台中高鐵站等，其中台中高鐵站漲幅高達82%。

▲▼北屯機捷,機捷特區,商業區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中捷綠線沿線各站通車前至近1年房價漲幅資料，其中北屯總站漲幅最高、達91%。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「捷運宅漲幅與3大要素息息相關，是否位於重劃區、有無轉乘樞紐、區段是否具備開發腹地，從漲幅最高的前3名北屯總站、台中高鐵站、舊社站來看，幾乎都是符合以上要素。」

如北屯總站與松竹站，皆受惠於機捷特區的開發，又有雙鐵交會，而台中高鐵站更有三鐵共構的超強優勢，加上這三站房價基期低，漲幅在捷運帶動下幾近翻倍。

▲▼ 烏日鳥瞰，三鐵共構 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲捷運烏日站、台中高鐵站等也受惠，其中台中高鐵站漲幅高達82%。（圖／記者陳筱惠攝）

目前在房市冷卻下，也能反應台中捷運宅未隨著市場走冷，包含機捷特區的「漢宇雲衍」、南屯13期的「順天MR.L」、西屯區的「達麗拾穗」交易價量都相對持穩，而「漢宇雲衍」現場專案經理邱元志指出，現階段購屋族更看重交通便利與長期保值性，捷運宅正好結合這2大優勢，也成為買方審慎布局下的標的。

至於未來，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「捷運通車不只會改變民眾的通勤習慣，也重塑城市軸線，帶動重劃區價值上升，隨著台中捷運藍線的動工、捷運七線齊發計畫加速，未來捷運宅仍會是置產與自住雙熱區。」

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關鍵字：台中捷運房價交通發展綠線通車最年輕捷運

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