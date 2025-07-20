高雄預售VS中古價差曝光　前金、鼓山20坪小宅差400萬

▲高雄市預售屋5年內均價漲幅超過75%，相較之下中古屋價格顯得相對親民，其中價差幅度最大的行政區就是前金區。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄預售房價漲勢驚人，最高已經來到8字頭，根據房仲統計，高雄市預售屋5年內均價漲幅超過75%，相較之下中古屋價格顯得相對親民，其中價差幅度最大的前2名行政區，前金區、鼓山區的預售、中古屋價差約20萬元，20坪小宅就差400萬元，驚呆在地人。
《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款
永慶房產集團盤點高雄市近1年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區，冠軍就是前金區，單坪價差幅度高達65.6%，達19.9萬元；具重劃區題材的鼓山位居第二，單坪價差幅度也有60.4%，單坪價差20.1萬元，是高雄最高；林園區則是有捷運紅線延伸議題，也令單坪價差幅度達55.1%，排名第三。
台慶不動產高雄亞灣三多加盟店東謝妙芳分析，前金區地處高雄市中心，區內有大立、大型公園和捷運站經過，生活機能相當完善。由於區域發展成熟，已無多餘空地可供開發，導致新建案與預售屋價格居高不下。
謝妙芳表示，屋齡約30年以上的中古屋每坪均價約30萬元左右，價格相對實惠，加上實際室內坪數較大，吸引換屋族群青睞。不過前金區中古屋物件稀少，需求量大，幾乎一推出就被搶購一空，短期內房價仍有支撐力道。
|行政區
|平均單價 (萬/坪) - 預售屋
|平均單價 (萬/坪) - 中古屋
|單坪價差 (萬/坪)
|預售屋與中古屋價差幅度
|前金區
|50.2
|30.3
|19.9
|65.6%
|鼓山區
|53.3
|33.2
|20.1
|60.4%
|林園區
|21.9
|14.1
|7.8
|55.1%
|三民區
|43.2
|28.9
|14.3
|49.4%
|小港區
|30.6
|20.8
|9.7
|46.8%
|大社區
|31.8
|22.1
|9.7
|43.9%
|前鎮區
|39.7
|27.6
|12.1
|43.8%
|大樹區
|24.4
|17.1
|7.3
|42.5%
|大寮區
|26.0
|18.6
|7.4
|39.8%
|岡山區
|33.7
|24.2
|9.5
|39.2%
▲高雄市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。（ETtoday製表）
排名第二的鼓山區，區內有近年最熱門的美術館、農16重劃區，推升預售屋每坪均價來到53萬元，目前高雄最貴8字的預售案也在該區，高雄市仲介公會理事張政德指出，北高在台積效應下，近年房價漲幅相當驚人，農16、美術館是高雄傳統豪宅聚落，堪稱北高蛋黃區，地價、營造成本不斷墊高新案開價，與早期取得的屋主拉開價差。
排名第三的林園區，預售屋與中古屋價差幅度達55.1%。台慶不動產高雄桂林鳳頂加盟店長申德慶說明，林園區連結高雄市小港區與屏東，主要以工業區為主，過往多為在地就業人口購屋需求。
申德慶說：「在捷運紅線延伸計畫通過後，吸引鄰近小港區、屏東人口移入，預售屋價格明顯上漲，與中古屋價差持續拉大。」待捷運紅線延伸到林園區後，還有1字頭房價，有機會吸引更多購屋族。
讀者迴響