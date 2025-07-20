高雄預售VS中古價差曝光　前金、鼓山20坪小宅差400萬

▲高雄市預售屋5年內均價漲幅超過75%，相較之下中古屋價格顯得相對親民，其中價差幅度最大的行政區就是前金區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄預售房價漲勢驚人，最高已經來到8字頭，根據房仲統計，高雄市預售屋5年內均價漲幅超過75%，相較之下中古屋價格顯得相對親民，其中價差幅度最大的前2名行政區，前金區、鼓山區的預售、中古屋價差約20萬元，20坪小宅就差400萬元，驚呆在地人。

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永慶房產集團盤點高雄市近1年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區，冠軍就是前金區，單坪價差幅度高達65.6%，達19.9萬元；具重劃區題材的鼓山位居第二，單坪價差幅度也有60.4%，單坪價差20.1萬元，是高雄最高；林園區則是有捷運紅線延伸議題，也令單坪價差幅度達55.1%，排名第三。

台慶不動產高雄亞灣三多加盟店東謝妙芳分析，前金區地處高雄市中心，區內有大立、大型公園和捷運站經過，生活機能相當完善。由於區域發展成熟，已無多餘空地可供開發，導致新建案與預售屋價格居高不下。

謝妙芳表示，屋齡約30年以上的中古屋每坪均價約30萬元左右，價格相對實惠，加上實際室內坪數較大，吸引換屋族群青睞。不過前金區中古屋物件稀少，需求量大，幾乎一推出就被搶購一空，短期內房價仍有支撐力道。

行政區 平均單價 (萬/坪) - 預售屋 平均單價 (萬/坪) - 中古屋 單坪價差 (萬/坪) 預售屋與中古屋價差幅度 前金區 50.2 30.3 19.9 65.6% 鼓山區 53.3 33.2 20.1 60.4% 林園區 21.9 14.1 7.8 55.1% 三民區 43.2 28.9 14.3 49.4% 小港區 30.6 20.8 9.7 46.8% 大社區 31.8 22.1 9.7 43.9% 前鎮區 39.7 27.6 12.1 43.8% 大樹區 24.4 17.1 7.3 42.5% 大寮區 26.0 18.6 7.4 39.8% 岡山區 33.7 24.2 9.5 39.2%

▲高雄市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。（ETtoday製表）

排名第二的鼓山區，區內有近年最熱門的美術館、農16重劃區，推升預售屋每坪均價來到53萬元，目前高雄最貴8字的預售案也在該區，高雄市仲介公會理事張政德指出，北高在台積效應下，近年房價漲幅相當驚人，農16、美術館是高雄傳統豪宅聚落，堪稱北高蛋黃區，地價、營造成本不斷墊高新案開價，與早期取得的屋主拉開價差。

排名第三的林園區，預售屋與中古屋價差幅度達55.1%。台慶不動產高雄桂林鳳頂加盟店長申德慶說明，林園區連結高雄市小港區與屏東，主要以工業區為主，過往多為在地就業人口購屋需求。

申德慶說：「在捷運紅線延伸計畫通過後，吸引鄰近小港區、屏東人口移入，預售屋價格明顯上漲，與中古屋價差持續拉大。」待捷運紅線延伸到林園區後，還有1字頭房價，有機會吸引更多購屋族。

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