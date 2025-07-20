房市經濟2因素衝擊！　美建商調降新屋比率創3年新高

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國全國房屋建築商協會（National Association of Home Builders, NAHB）最新調查顯示，受到經濟前景不明與房貸利率居高不下的影響，美國全國住宅建商對市場需求持續感到悲觀，並以近三年來最高比率調降新屋價格，顯示2025年美國住宅市場的壓力持續升高。

7月NAHB房市信心指數微升1點至33，儘管略為回升，但仍遠低於象徵市場樂觀與否的50點門檻。相比之下，去年7月該指數為41，目前已連續15個月處於負面區間。

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NAHB主席、北卡羅來納州建商休斯（Buddy Hughes）表示，儘管近日國會通過的預算法案對家庭、建商及中小企業提供稅務減免，應有助於為疲弱的春季經濟注入動能，但整體住房市場仍因房貸利率偏高、可負擔性惡化而陷入低迷。

7月有高達38％的建商選擇降價銷售，為該協會自2022年開始統計以來的最高比例。相比之下，今年4月僅有29％建商採取降價策略。平均降價幅度為5％，自去年11月起已連續數月維持此水準。

為吸引買家進場，許多建商也選擇自行補貼房貸利率（buydown），雖然此舉也壓縮獲利空間，但仍不如降價帶來的毛利衝擊嚴重。

瑞銀（UBS）房地產分析師沃洛申（Jonathan Woloshin）指出，「若大型建商除了補貼利率外，進一步採取明顯的價格下調，將面臨更嚴重的毛利與每股盈餘（EPS）壓力，難以透過銷售量或營運槓桿來彌補損失。」

在信心指數三大構成項目中，目前銷售狀況項目上升1點至36，未來六個月銷售預期則上升3點至43，但買氣指標下滑1點至20，為2022年底以來最低水準，顯示市場買方觀望情緒加劇。

NAHB首席經濟學家戴茲（Robert Dietz）指出，「受房價與利率雙高夾擊，2025年單戶住宅開工量將呈現下滑趨勢。目前全美單戶住宅建照申請量年初至今已減少6％，建商買方流量指數也跌至逾兩年新低。」

地區方面，7月建商信心以美東最強勁，上升2點；中西部持平，南部與西部則進一步走弱，為全美最低區域。