台中知名建商驚爆財務危機！　緊急公告：全面停工

▲台中某知名建商傳出資金周轉困難。（示意圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

房市買氣大減，台中某知名建商傳出資金周轉困難，向合作廠商發出公告，宣布即日起全面暫停所有工務所工程施工。據了解，該建商曾在台北市文山區推出社區型別墅，而後進攻中部地區，在沙鹿、中科以及雲林都有推出建案。

高源不動產估價師事務所陳碧源3日在臉書PO該建商的緊急公告，內文提及，親愛的協力廠商您好，首先至上十二萬分的歉意，周告所有長期以來支持本公司所有相關工程建設的廠商，因近年政府政策影響，直接導致不動產市場相關產業經營難度增加，本公司於今年7月31日亦遭遇資金周轉困難，導致未能順利街接各項工程票款的兌現，為此本公司所有經營園隊再次至上最深的歉意。

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▲台中某建商發出公告，宣布暫停所有工務所工程施工。（圖／翻攝自陳碧源臉書）



公告還提到，為表本公司經營團隊永續經營的決心及當責處理的態度，即日暫停工務所所有工程施工，並請工務所通知相關廠商，表達公司後續處理之誠心，本公司預計於三個月內會另行通知給付工程款協調會日期，敬請各協力廠商靜待通知。

陳碧源發文表示，又來了，聽說是海線的建商。底下引起不少網友討論，「海線的啦有聽說」、「北部下來的建設公司」、「是真的」、「感覺應該是沙鹿」。對此，建商公司目前並未進一步回應。