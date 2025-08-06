三重「爭鮮」店面養蚊10年　它年砸180萬進駐成正義北店王

▲三重正義北路上的「爭鮮」迴轉壽司店面養蚊10年，近期以每年180萬元租給「晨間廚房」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重鬧區正義北路上的「爭鮮」迴轉壽司撤出約10年，店面也空置養蚊了10年，近期終於租掉，每年租金180萬元，成為正義北路近2年最高價的租金交易。在地房仲分析，該區店面效益佳，空置那麼久可能有其他特殊原因。

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2年前《ETtoday新聞雲》報導，三重鬧區正義北路上開業多年的「野宴燒肉店」歇業，引發熱議，網友們大嘆「時代的眼淚」、「又是高租金逼走店家」等等，如今該店面已成功出租給連鎖便當店業者。

另外，該店面隔壁的透店，過去由「爭鮮」迴轉壽司承租，但根據Google Maps歷年街景回放，「爭鮮」已歇業長達約10年，且該店面在這10年竟一直是閒置空租狀態。

近期實價揭露，該店面等了約10年終於租掉了，每月15萬元、每年180萬元，也是近2年正義北路實登最高租金總價，實登顯示承租坪數63.3坪，平均單價2370元。實地走訪，新租客是知名早餐業者「晨間廚房」。

▲近5年正義北路最高總價的5筆店面租賃交易。（表／記者項瀚製）

中信房屋三重三和加盟店長林子翔表示：「重新路、正義北路2條為三重最熱鬧且租金最高的主要幹道，本次出租店面屬於正義北路精華地段，緊鄰菜市場口、鄰近自強路一段，人潮多，相當熱鬧，空置店面不多，每月15萬元租金並不貴。」

但為何空置了長達10年才租掉？林子翔認為：「正義北路沿線大多房東都是早年取得，不乏有許多大地主，不缺錢，店面自然也都不急著租掉。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察：「在許多熱門的店面商圈中，房東們彼此熟識，也相當有默契，重點是不缺錢，基本上如果是有可能打破行情的價碼，不會輕易租出去。」

另外，葉沛堯補充：「店面閒置多年未租，還有一個常見的原因是所有權人之間的問題，可能是父母與兒女意見不合，或是產權比較複雜所以只能先放著，經查本次店面謄本，恰巧房東在今年初才剛登記繼承取得，緊接著就出租出去，所有權人因素可能也是讓店面閒置多年的原因之一。」

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