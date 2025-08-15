台糖首推合建分屋留根　鹽行案明年開賣4字頭起跳

▲台南永康鹽行重劃區因南科效應，吸引各大建商搶插旗，連台糖首次以「合建分屋留根」方式進行開發的「平道段案」也位於該區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

永康鹽行重劃區因南科效應，吸引各大建商搶插旗，連台糖首次以「合建分屋留根」方式進行開發的「平道段案」也位於該區，該案建商將分回2棟可銷售大樓，總銷約40億元，預計開價4字頭，而台糖則分回1棟只租不售的大樓，作為台糖的永續資產。

鹽行重劃區鄰近國道一號與台一線省道，並距離永康火車站約10分鐘車程，也有北外環道路3期工程完工與通車，可以快速通往南科，聯外交通便利，吸引不少南科族群購屋，又有鹽行國中設立，已經有不少大型建商看好該區發展，紛紛到鹽行插旗，新案百花齊放。

▲去年底大牛牛建設買下的793.82坪商業地，每坪成交單價高達79萬元，為永康區商業地最貴地王。（圖／記者張雅雲攝）

區內目前包括遠雄、國泰、櫻花、大牛牛等指標建商均有購地，其中去年底大牛牛建設以總價約6.27億元買下的793.82坪商業地，位於平道路，每坪成交單價高達79萬元，為永康區商業地最貴地王。

連台糖首次採「合建分屋留根」開發的基地，也是位於該區平道八路、平道十街，將由泰嘉開發、三地集團、清景麟集團共同合作，15日舉行動土，預計規劃2~3房產品，戶數288戶，總銷約40億元，最快明年開賣，外界預估未來開價也要4字頭起跳。

而台糖則分回1棟243戶大樓，作為台糖的永續資產，計劃只租不售，或配合政府調控作為優質社會住宅使用。

▲台糖首次採「合建分屋留根」開發的基地，15日舉行動土。（圖／記者張雅雲攝）

泰嘉開發董事長呂金發表示，永康區是台南市人口最多的行政區，一直以來都是台南購屋熱區，「永康除了大橋以外，鹽行是目前最完整的重劃區」，同時鄰近通往台南市區及南科的重要交通要道，使得該地區人口密度極高。呂金發指出，「過去這邊銷售的房子幾乎沒有失敗的案例，永康不管在哪個區塊，推案銷售率都非常好。」

儘管當前房地產市場買氣相對低迷，但呂金發說：「只要地點對、交通對、產品對，還是會有消費者買單」。

項目 鹽行重劃區房價 位置 台南永康（鹽行重劃區） 最高地價 平道路79萬元／坪 最高新建案單價 「國泰仰睦」52.28萬元／坪 區域新建案均價 4字頭 台糖首件合建分屋留根案 4字頭，最快明年開案

▲鹽行重劃區房、地價。（ETtoday製表）

上嘉行銷經理趙子喬分析，鹽行前幾年買氣暢旺，根據實登公布，最高成交價為「國泰仰睦」，單價52.28萬元，區域新案成交價已經站穩4字頭，不過近來房市明顯降溫，主因在於投資客全面退場、購屋族回歸自住需求，加上利率環境與政策影響，使置產心態趨於保守。

趙子喬說：「目前買家均為自住客，受東區、北區已出現5~6字頭的房價外溢效應影響，轉向新重劃區看屋，買氣有一定支撐。」

