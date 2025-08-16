ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三點降低風險

▲▼帶看,帶看示意圖,廚房,兒童房,建案,模型,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市低迷，預售屋爛尾樓風暴來襲，民眾該怎麼自保？圖為資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

文／《全向科技房產中心》總監陳傑鳴

房市低迷，爛尾樓風暴來襲，民眾該怎麼自保？靠預售屋履保有用嗎？近年營建成本大增，對建商本就是壓力，加上去年下半年以來，全台房市買氣低迷不振，讓建商壓力更是大。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果狀況遲遲無法改善，未來建商資金週轉不靈，出現倒閉或跑路的狀況恐越來越多，因此，民眾此時買預售屋，履保的重要性就會顯現。不過，不是有履保就是安全，怎麼挑選還是有訣竅！

蓋房子時，建商資產可能已經因土建融抵押給銀行，民眾很難跟建商再獲得金額求償。因此，為了避免民眾購買預售屋後，支付的訂金、工程款項如投石入海一樣拿不回來，內政部自2011年起實施「預售屋履約保證機制」，俗稱「預售履保」，訂定預售屋建案必須從五種履約保證模式中擇一辦理。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

包括「不動產開發信託」、「價金返還之保證」、「價金信託」、「同業連帶擔保」及「公會辦理連帶保證協定」，以保障購買預售屋的購屋族權益。

而5種履保「價金返還保證」對購屋者最有利，一旦建商未能如期完工，將由擔保的金融機構如數返還消費者已繳價金，對消費者最有保障。

不過，這種履保比較少見，以業界常見的「不動產開發信託」及「價金信託」來說，雖確保興建資金或買方所繳價金「專款專用」，但並不具有「完工保證」或「價金返還保證」功能。

而且，因信託契約之受益人為建商，當建商無法依約完工或交屋時，信託帳戶如有剩餘款項才會歸屬於消費者，等於建案一旦出事，購屋者能拿回的並不多。

▲▼ 節能,工地,麗晨建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建議民眾購買預售屋時，可以從開發商過去實績或建商的過去評價。圖為資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

至於也有建案採用「同業連帶擔保」方式，但實務上擔保者與被擔保者是屬同關係企業或集團，彼此間關聯性相當高，如果建案發生問題，擔保者的保證能力也是備受質疑的，擔保效果可能不佳。

因此，建議民眾購買預售屋時，若想避開爛尾樓，增添保障。第一，要多打聽建商口碑及財力狀況。可以從開發商過去實績、是否為一案建商、或過去是否曾有重大糾紛等去打聽建商的過去評價，做為參考依據。

第二、房市買氣差，如果是上市櫃建商，可利用公開資訊，避開負債比過高(如:負債比大於70%或80%的建商）來降低風險。

▲▼元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴 。（圖／陳傑鳴提供）

▲陳傑鳴建議，預售屋中的5種履保，以「價金返還保證」對購屋者最有利，對消費者最有保障。（圖／記者陳筱惠攝）

第三、注意建案是否曾是爛尾樓。某些爛尾樓其他建商承接完工，因為中間閒置許久，難免興建品質可能有所疑慮。只要能注意這些，就可以避免買到爛尾樓的風險。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

►陳傑鳴小檔案
現職：《全向科技房產中心》總監
專長：房地產市場分析、買賣租賃策略評估
經歷：Ubee趨勢研究中心總監、APPLE HOUSE趨勢研究中心研究總監、屋比房屋總監、元宏不動產加值服務平台總監


 

關鍵字：房市預售屋履保建商消費者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三點降低風險

房市低迷，爛尾樓風暴來襲，民眾該怎麼自保？靠預售屋履保有用嗎？近年營建成本大增，對建商本就是壓力，加上去年下半年以來，全台房市買氣低迷不振，讓建商壓力更是大。

4小時前

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操盤「整合卡關地」

大台北地區土地寸土寸金，不論是素地開發、或是都更合建，都有一定難度。即便是曾列「營建五虎將」的皇翔建設（2545），都曾鬧出不少爭議，甚至有開發案卡關多年才露曙光。如中山站聯開案拖11年才確定分配比例、民權西路站旁遇上「33坪卡百億都更案」窘境、板橋光正街和國光路一帶的都更案，過去也曾與老軍醫余雲烈爆出糾紛。

7小時前

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋量」　上市建商踢鐵板

皇翔（2545）在豪宅市場大踢鐵板，信義區豪宅「皇翔御琚」已成為屋齡14年的「中古屋」，卻還有上百億元餘屋量，專家分析有3大滯銷關鍵原因，其中就包括品牌力不符頂級豪宅市場。不過，皇翔近年布局一般住宅大有斬獲，去年營收重返百億元創8年新高。

7小時前

房價要崩了？王浩宇預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日

民進黨前桃園市議員王浩宇15日在臉書發文指出，台灣近期預售屋市場出現劇烈變化，部分縣市的銷售量甚至下滑高達89％，並推測快要可以看到7折的房價。

19小時前

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

最近，日本媒體熱議外國資金湧入日本房地產。一名中國籍房東接手東京出租公寓後，打算將租金調高兩倍，引發社會輿論。專家認為，這與中日租屋法律觀念差異有關，日本的《借地借家法》保障房客權益，而中國沒有類似法律規範。

20小時前

皇普砸13億買下大雅在地20年超市　曝：租約剩2年

皇普（2628）今年迎來史上最大交屋潮，法人估完工案量達200億元。今（15日）公告以約13億元購入台中大雅「喜美超市大雅店」建物土地，在明年就符合危老資格，租約則是到2027年，這也是皇普前進台中的第三案。

21小時前

高盛：美房市下半年淪「全國經濟最弱環節」　受3大關鍵因素影響

高盛（Goldman Sachs）近日發布報告指出，美國房地產市場在2025年下半年將持續成為整體經濟表現中的「最弱一環」，受到高利率、供給不足與需求疲軟等多重因素拖累。該行預估，美國全年房價僅將上漲約3.2%，顯示市場動能依舊疲弱，部分地區甚至可能出現價格下跌情況。

21小時前

近雙捷預定地！「永富好室」動土了　2029完工

位於台中市太平區的「永富好室」社會住宅在6月27日舉行動土典禮，這也是中央在台中啟動的第11處社宅，全案由中央全額投資共9億8,450萬元，預計2029年完工後可提供160戶居住單元。

22小時前

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

國內天然氣族群營收冠軍的欣雄天然氣集團，2020年成立百分百轉投資的欣雄建設，跨足房地產後，首場大樓位於台南永康即將完工，總銷17億元，總經理陳智豪用雙關語笑稱：「做瓦斯的(跨足房產)都不能漏氣。」

22小時前

裝潢公司將「游泳池爆改成辦公室」！網調侃：下班=上岸

近日，大陸四川省成都一家裝潢公司的「爆改辦公室」在網路上掀起熱議。原來是一名員工拍片透露，公司將大樓的游泳池池水抽乾，然後往裡頭擺放了辦公桌，就開始安排員工坐在游泳池裡面的「下沉式辦公室」上班。消息曝光引起網路熱議，還有人調侃這些員工「下班等於上岸」。

22小時前

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

搶案變慘案　台中新屋解約、賠售..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

房價要崩了？王浩宇預言「快要看..

新北2區預售交易量暴跌9成　三..

裝潢公司將「游泳池改成辦公室」..

6年級生必逛百貨淪蚊子館10年..

70年廢墟8600萬成交　新屋..

趁便宜買預售屋「先租人再自住」..

自住買貴「他等10年才賣出」還..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三..

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

房價要崩了？王浩宇預言「快要看..

中國房東日本漲租！2國法律差異..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

高盛：美房市下半年淪「全國經濟..

近雙捷預定地！「永富好室」社宅..

「天然氣霸主」轉投資建設　首場..

裝潢公司將「游泳池改成辦公室」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366