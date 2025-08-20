營歌餘屋賣壓暴增47%！　中和反降13%去化最順暢

▲觀察屋齡5年內的待售物件，2024年Q4六都以新北市存量最多，達20542宅。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

觀察央行第七波打炒房前後，新北市各區的5年內新成屋待售量，鶯歌增加261戶，大幅增加47%。中和則減少了198戶，減少13%，為新北市銷售去化最理想的區域。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部待售新成屋統計資料，屋齡5年內的待售物件，2024年Q4六都以新北市存量最多，達20542宅，若和2024Q2的20452宅相比，整體增加90間。

新北市各區中，待售新成屋存量最多的是板橋，2024Q4有3526宅，不過半年間增加幅度最多的區域為鶯歌區47%，其次為新店區、三重區，都在下半年分別增加了超過200間待售新屋，也意味著「蓋的速度大於賣的速度」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「鶯歌新屋賣得慢，歸因於『供給快速成長，但需求有限』，捷運三鶯線動工，帶來話題和利多，因此建商積極推案，不過當地自住買盤以區域內的剛性需求為主，外來人口導入不足。」

此外，張旭嵐表示：「鶯歌的生活圈鄰近桃園，也容易產生比價效益，導致去化速度有限。不過隨著三鶯線即將年底通車，通車前有機會陸續消化一些案量。」

▲2024年限貸令前後，新北待售物件變化。（表／台灣房屋提供）

另外一方面，新北市2024下半年去化速度比新增速度更快的則是中和區，Q4比Q2減少198宅，總待售量減幅達13%，其次的八里區和土城區，也都有約1成的減幅，皆屬於有效去化待售物件的區域。

台灣房屋南勢角捷運加盟店東李永仁表示：「中和區發展成熟，人口密集，自住剛性需求強，租賃需求也多，市場發展基礎厚實，且中和素地有限，位置好的捷運沿線可開發土地稀少，因此供給以高屋齡物件居多。」

李永仁表示：「5年內的房子只要價格與實價登錄行情差不多，很容易成交，尤其是捷運沿線或市中心精華區段，新案受供不應求之惠，買氣與價格表現都相當平穩。」

海悅機構業務部副理李倉瓏補充：「中和居民在地認同度高，換屋動能強，觀察線上新案銷售反應都還不錯，以位於連城路的指標案『和御』來說，就有5~6成比例為中和當地客，其他還包括了板橋、萬華的外溢客群。」

