「義村羊肉爐」孤島掀熱議　台灣金聯整併起造人

記者項瀚／台北報導

「臺灣金融聯合都市更新服務」（下稱臺灣都更服務公司）成立8年，先前因萬華「重建孤島」停擺引發討論，今（1日）該公司出現大變動。台灣金聯宣布，將臺灣都更服務公司合併，致力要發揮1加1大於2的綜效，有效整合公股資源。

臺灣都更服務公司成立8年，為內政部、財政部指導，主要股東為公股行庫，進行加老舊建物改建的服務，做過不少案子。

過去大家對臺灣都更服務公司比較陌生，但日前萬華一處危老讓該公司躍上多家媒體版面。萬大路上的「都更孤島」，一棟老舊透天「義村羊肉爐」豎立在中間，隔壁兩側房子拆光光。

然而，該案預計於2023年3月13日開工、2026年1月6日完工，距離完工日僅剩半年，現場卻只能看見雜草叢生的一塊綠地，讓網友封「義村羊肉爐」房東的先見之明，引發熱議。該危老案就是由臺灣都更服務公司全案管理，擔任起造人。

2個月前《ETtoday新聞雲》報導，臺灣都更服務公司表示：「本案與營造廠之間進入訴訟階段，將在訴訟告一段落後，由其他營造廠商動工。」此外也表示：「這突如其來的變化，對地主們打擊很大，看到地主們被消遣的新聞出來，相當難過，期盼社會輿論不要在地主的傷口上灑鹽。」

今（1日）臺灣都更服務公司公司出現大變動，同樣由公股行庫組成的台灣金聯宣布將其合併，台灣金聯表示：「概括承受所有權利義務，政策任務無縫接軌，將發揮1加1大於2的綜效，有效整合公股資源。」

▲宮文萍（左）表示，本合併案並非僅為二家公司的合併，而是都更政策任務的整合與強化。（圖／記者項瀚攝）

台灣金聯公司董事長宮文萍表示：「台灣金聯公司為此已進行組織調整，重新規劃部門功能，建立土地開發、設計規劃、工程管理、銷售業務等專業分工單位。」

宮文萍表示：「期望在納入臺灣都更服務公司之優秀人才後，能組建更專業的都更危老團隊，有效強化既有發展之都更與危老重建業務，未來並將積極投入公辦都更業務，作為未來業務發展的重要方向。」

