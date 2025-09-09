北屯洲際段逆勢熱　上半年交易破150億居首

▲隨著漢神百貨預計於下半年正式開幕，連續迎來舜元、惠宇、亞昕、泓瑞等重量級推案齊發。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在整體房市氛圍偏向保守的時刻，隨著漢神百貨預計於下半年正式開幕，洲際段連續迎來舜元、惠宇、亞昕推案。當市場普遍觀望之際，對購屋族而言，該區段產品自首購到換屋全包，也算是另類的房市奇景。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內政部實價登錄資料，上半年北屯區銷售額突破150億元、交易量逾600筆，穩居台中各行政區之首。其中14期因低密度開發與高綠覆率持續受矚目，而洲際段則以洲際棒球場、漢神百貨及台74線快速道路為核心，結合商業、交通與休閒條件，成為北屯新興地標。

在這波熱潮中，舜元建設「悟野」基地距離洲際棒球場約600公尺，該案為洲際段首座千坪獨棟超高層住宅大樓，以「三球野奢宅」為概念，將籃球、羽球與高爾夫運動融入社區公設。

▲舜元建設「舜元悟野」將籃球、羽球與高爾夫運動融入社區公設。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，惠宇「和慕」主打3~4房，一層4戶雙電梯配置，已揭露26筆成交，總價約2542萬元~3940萬元，顯示換屋族群需求穩健。

亞昕集團甫進場的「嶼森之森」，則是規劃22至38坪、2至3房小坪數，並推出月付1.8萬元起的付款方案，降低首購族門檻，目前實價登錄已有11筆，總價約1708萬元至3003萬元。

泓瑞「洲際之森」規劃26至35坪、2至3房，雖尚未揭露成交，但市場詢問度不低，將採全區地板價的方式銷售，潛力值得關注。

對此，台灣房屋信實崇德店店長明而康分析：「地段確實能帶動矚目度，但能否在實價登錄中繳出佳績，仍取決於建商品牌對產品規劃的深度與市場敏銳度。」

不過，全向科技房產中心總監陳傑鳴也指出：「洲際段的優勢來自多重建設題材相乘，球場、百貨與交通共同推升區域發展，而在市況冷卻時仍見多案齊發，本身就是市場信號。會讓建商願意在逆風中出手，代表對區域長線發展有高度信心。但目前整體房市走弱，限制貸款狀況未解，消費者仍需評估自身財力。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招