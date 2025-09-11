新青安＋自購住宅利息補貼　搭配運用一表看懂

▲新青安最高可貸1000萬元，而自購住宅貸款利息補貼也開始申請補貼。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

行政院將新青安房貸，排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外。預期有助加速放款流程、紓解近期房貸申請塞車，同時，內政部推動的「114年自購住宅貸款利息補貼」方案，也在9月1日至30日開放申請，專家認為，若購屋者同時符合上述兩項資格，可搭配運用。

新青安房貸，排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外，預期釋放更多貸款額度，有效回應首購族與自住需求，也有望緩解近來「房貸荒」現象。

另外，內政部推動的「114年自購住宅貸款利息補貼」方案也在9月1日至30日開放申請，購屋民眾可同時運用「新青安」與「自購住宅貸款利息補貼」兩項優惠工具，減輕購屋負擔。

▲若購屋者同時符合上述2項資格，專家建議可搭配運用。（圖／資料照）



對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新青安最高可貸1000萬元，成數上限8成，最長40年分期、5年寬限期，利率最低1.775%起，現行利率補貼2碼至明年7月31日止，補貼期滿後利率升至2.275%，仍低於一般銀行首購貸款2.5%以上門檻，對購屋族而言相對優惠。」

而「自購住宅貸款利息補貼」申請人需年滿18歲，本人、配偶及戶籍內直系親屬名下皆無自用住宅，或共同持有2年內購置住宅且已辦理貸款，並無其他自有住宅，同時還要符合家庭所得及財產標準。

補貼額度依地區不同，台北市最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元，最長20年分期、5年寬限期，目前優惠利率為1.512%，比「新青安」更低，能明顯減輕購屋利息壓力。

陳金萍進一步說明：「若購屋者同時符合上述2項資格，可搭配運用。以台北市購屋為例，若總價2000萬元，自備400萬元，貸款1600萬元，建議優先申請250萬元『自購住宅貸款利息補貼』，再搭配1000萬元『新青安』貸款，剩餘350萬元，可利用金融機構首購房貸補足。」

但她也提醒：「利息補貼方案申請期限僅1個月，且各縣市有額度上限，有意申請者應儘早準備資料、確認資格，在9月底前完成申請。」

此外，申請「自購住宅貸款利息補貼」時，須搭配銀行首購房貸方案使用，民眾可依自身情況選擇最合適的貸款組合，把握優惠政策，減輕購屋壓力。

