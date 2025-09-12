房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套房大樓慘遭法拍

記者陳筱惠／台中報導

在官網上喊著「築夢、逐年跨出新里程碑」的神奇建設，首件代表作「國強街181」爆出法拍危機，法院公告底價4700萬元，經查該公司以房仲出身，知情人士表示，他們擴張太快，資金鏈斷。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神奇建設首件代表作「國強街181」以爛尾樓之姿進入法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

「國強街181」位於北屯區國強街，原規劃為5層樓、18間套房的收租型產品，建物目前僅完成RC結構、內部仍是毛胚狀態，法院公告底價4700萬元，建坪171.2坪、地坪約60坪，折算單價僅28萬元，於9月23日正式開標。

▲「國強街181」位於北屯區國強街，原規劃為5層樓、18間套房的收租型產品。（圖／記者陳筱惠攝）

根據法院點交紀錄，該案未辦理建物第一次登記，因此拍定後無法逕持移轉證書辦理所有權登記，且建築執照雖有效至115年11月24日，尚未申請展延，能否繼續施工、後續補件，全都得由得標人方自行處理。

據了解，神奇建設其實出身房仲業，前幾年積極跨足建設業，更改名神奇營建機構，在官網上更是展示出用心營建的一面，但實際上據知情人士透露，該負責人不僅過度擴張，也因作風相當高調，引起不少人懷疑。

後又因市場買氣保守，疑似資金鏈出現問題。有業界人士私下直言：「現在市況要做建設業，沒有雄厚資本根本不容易，如果再這麼差下去，不知道還要倒幾家。」

▲該案屬於毛胚＋法拍雙重條件，投資人進場必須考慮後續建照效期、行政風險與資金成本。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰提醒：「該案屬於毛胚＋法拍雙重條件，投資人進場必須考慮後續建照效期、行政風險與資金成本，雖然單價不高，但能否吸引買盤，仍待市場驗證。」

不過以投資角度來說，徐華辰認為：「這樣的小型個案，對大建商來說太小看不上，對小建商來說現在都自身難保，這樣的個案在市場上有點『雞肋』，若未有更大價差，可能還得進入下一拍才有機會出脫。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招