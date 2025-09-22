ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

冠德95億奪高雄車站公辦都更　將蓋台版「虎之門之丘」

▲▼ 高雄車站開發案 。（圖／高雄市政府提供）

▲冠德（2520）拿下「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，預計投入95億元。（圖／高雄市政府提供）

記者項瀚／綜合報導

冠德（2520）拿下「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，預計投入95億元，將興建3大棟建物，樓高規劃22~31層的住辦、商辦大樓。冠德董事長馬志綱表示，公司相當看好高雄，本案借鏡『虎之門之丘』複合式開發經驗，將打造平、假日都有人的城市空間。

冠德（2520）長久以來一直積極布局軌道經濟，過去就已取得大台北都會、台中等多筆捷運聯開案，隨著科技大廠紛紛插旗中南部，捷運聯開案也陸續在台中、高雄，遍地開花，冠德也開始揮軍南移。

今（22日）冠德公告，獲選為「高雄車站更新地區車站專用區四、五及部分第四種商業區土地都市更新事業公開評選實施者案」的最優申請人，預估總投資規模逾95億元，為高雄車站站前第一環圈重大更新計畫。

高雄市副市長林欽榮表示：「本案區位優勢極佳，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞洲新灣區5G AIoT創新園區，推動TOD導向開發，整合商辦、住宅、零售等機能。」

林欽榮表示：「本案往北至R16左營高鐵站僅相距5站，搭乘捷運10分鐘內即可到達，在公共運輸效能上更具結構性競爭優勢，未來將成為高雄全新旗艦型開發計畫。」

▲▼ 日本虎之門 。（圖／記者項瀚攝）

▲馬志綱表示，「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」將借鏡「虎之門之丘」複合式開發經驗。（圖／記者項瀚攝）

冠德建設董事長馬志綱表示：「公司相當看好高雄，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡『虎之門之丘』複合式開發經驗，打造車站成為不分平、假日都『有人生活、有人造訪』的城市空間。」

馬志綱表示：「3塊基地規劃興建2.9萬坪量體，2棟為地上22~26層、地下6層住辦及商業大樓，1棟為地上31層、地下6層的住宅大樓，將提供建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚，此外結合高雄車站下沉式廣場經營權。」

高雄市都發局補充：「本案為市府與台鐵的合作開發案，依據都計土管及都更計畫規定，未來規劃將現長明派出所及鐵路警察局等警政設施，集中設置於車專四，也將增設公共停車場，滿足在地停車需求，所規劃的商業機能也將串聯周邊商圈，預計今年年底完成簽約，2027年核定都更事業，預定2034完工。」

關鍵字：冠德2520高雄車站公辦都更虎之門日本

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

冠德95億奪高雄車站公辦都更　將蓋台版「虎之門之丘」

