北新路30年大咖租客將撤　千萬年租金曝光

記者項瀚／台北報導

新店精華區北新路二段、七張捷運站旁的「兆豐銀行北新分行」開業長達31年，幾乎這該棟大樓一落成就進駐了。然而，該行即將撤出，租金行情曝光，房東以每月100萬元、每年1200萬元開價招租，成為新店第二高價的待租店面。

7月《ETtoday新聞雲》報導《福斯撤出「新店汽車一條街」 大房東年開1428萬招租》，該店面月租開價119萬元，為新店區在《591房屋交易網》上最貴的待租店面，引發熱議。

然而，《591房屋交易網》上出現了新店區第二貴的待租店面，位於北新路二段上的兆豐銀行新店分行以每月100萬元、每年1200萬元求租，該店面包含B1、1～3樓，權狀約600坪。

事實上，兆豐銀行新店分行開業至今已有長達31年歷史，目前還在營業中，但現場保全表示：「本址營運到10月中旬，接下來會搬到大坪林。」。經查謄本，該店面由4位自然人共同持有。

東森房屋木新加盟店長林志朋表示：「該店面位於捷運七張站2號出口隔壁，為新店的精華地段，住宅、辦公人口都不少，但七張的環境略顯老舊，商業機能慢慢地被大坪林取代，大坪林的環境較新，上班人口更多、更熱鬧，金融服務產業也更多。」

林志朋表示：「本次兆豐銀行新店撤出北新路二段，對房東來說一定很傷，將近600坪大面積的租客難找，建議可以朝向分租，2~3樓租給辦公室具有一定市場，因為隔壁就是捷運站口，交通方便，1樓與地下室則就瞄準大型連鎖業者。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「金融服務業競爭激烈，也會講就門面的新舊，兆豐銀行新店分行屋齡已超過30年，過去就有耳聞兆豐在新店區有找新據點的需求。」

至於即將撤出的兆豐銀行新店分行店面，邱鼎峯指出：「1樓單價2200元、樓上與地下室均價抓1000元，算下來每月總租金約80萬元，是比較有機會成功去化的價碼。」

