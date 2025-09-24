小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

▲淡水小坪頂一拍底價84.63億元，今日拍賣結果出爐，以流標收場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

淡水小坪頂28層的爛尾樓流入法拍，一拍底價84.63億元，今（24日）開標結果出爐，以流標收場。對此，專家表示，流標完全不意外，甚至預估四拍底價約43億元，也可能仍標不出去。

淡水小坪頂出現今年金額最大宗法拍案，該法拍建案為地上28層、地下5層的爛尾樓，基地面積廣達5065.54坪、建物面積則約1萬7484.35坪，預計9月24日執行法拍，一拍底價高達84.63億元。

據法拍筆錄資料，該爛尾建案為實質債務人為「禾豐泰興業」，其前身為「遠向建設」，背後大股東就是遠東航空前董事長張綱維。

這棟爛尾樓最早名稱是「台北君天下」，之後則改名為「故宮樺福皇苑」，停工多年，現況外觀均未完成，且地下2層、升降電梯嚴重積水，因此該法拍案沒有瑕疵擔保的請求權。

今（24日）法拍結果出爐，無人投標，以流標收場。

▲淡水小坪頂爛尾樓一拍流標。（圖／翻攝自台灣金服）

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該物件以一拍底價84.63億元來看，每建坪高達48.4萬元，若單看土地單價也高達167萬元，建物很可能已無法續建，若拆除重蓋又要花大把的拆除費用，因此市場本就高度預期將以流標收場。」

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該物件總價高，一定是有非常把握的財團評估過後，才有可能投標，但該物件價值較難以估計，開發效益也比較不明朗，預估四拍底價約43億元，有可能還是會繼續流標。」

