極端氣候考驗營建業　台南幼兒園意外獲「台灣建築奧斯卡」肯定

▲花蓮堰塞湖溢流凸顯了極端氣候下，永續環境的重要性，營建業也開始重視，示意圖。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台灣民間規模最大的建築獎項「建築園冶獎」2025頒獎典禮移師台中市舉辦，共頒發123件得獎作品，以及16件特別獎，台中市秘書長黃崇典出席致詞時提到，花蓮堰塞湖溢流凸顯了極端氣候下，永續環境的重要性，也鼓勵營建業，開始重視到地球所需。

「建築園冶獎」，24日在台中舉行第31屆頒獎典禮，共頒發123件得獎作品，以及16件特別獎。高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示：「源自於高雄的建築園冶獎，今年邁入第31年，主軸為『穿越叁零．零碳永續』，希望串起跨世代、跨領域、跨文化的建築信念與價值，豐富建築園冶獎的意義與厚度。」

▲▼ 「建築園冶獎」2025頒獎典禮移師台中市舉辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「建築園冶獎」2025頒獎典禮移師台中市舉辦，（左起為）龍寶建設董事長張麗莉、高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆、台中市建築經營協會理事長楊志鵬。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市政府秘書長黃崇典出席致詞時提到：「此次花蓮堰塞湖溢流，凸顯極端氣候下永續環境的重要性，也鼓勵營建業，開始重視到地球所需。」

建築園冶獎主任委員黃啟倫表示：「過去提到園冶獎，就會有人用建築界奧斯卡、台灣普立茲克獎的來形容，經過31年的努力，對本來只是高雄的建築園冶獎來說，更是準備朝向台灣甚至國際建築園冶獎而前進。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台南安南區第四幼兒園斥資2.03億元的新建工程，導入綠建築與永續理念。（圖／資料照）

此次不僅是民間建築參與，公共建築類獲獎也相當多，包含台南安南區第四幼兒園斥資2.03億元的新建工程，導入綠建築與永續理念，特別在原生植物種植、雨水回收滲透、舊樹移植保存等細節均有亮眼成果。不僅獲得建築園冶獎「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙料肯定。

▲半山夢工廠邀請民眾於西洋情人節以「樹心跳到底」方式霸氣高調告白 ，還可搶破千元大獎。（圖／樹德半山夢工廠提供）

▲零碳永續特別獎獲獎的還有樹德企業「半山夢工廠」。（圖／資料照）

零碳永續特別獎獲獎的還有樹德企業「半山夢工廠」，這座全球最大的室內觀光工廠，佔地超過5000坪，耗時10年、斥資30億元。樹德企業董事長吳宜叡說：「樹德以傳統塑膠製品起家，隨著環境議題浮現，產業彷彿背負了歷史共業，轉型而這座夢工廠就是希望達到真正的數位轉型，不只導入硬體設備，而是軟體、硬體都要串接結合。」

