【廣編】皇翔柏悅學區紅利銷售告捷　柏金搶進高端住宅市場

▲皇翔建設精選地段及高訂美學多重價值，柏金成為928檔期受矚目新案標的。

圖、文／皇翔建設提供

皇翔建設2025推案表現亮眼，位於中正國中明星學區的「皇翔柏悅」自四月開案以來便傳出熱銷佳績，下半年再推位於東門捷運站8號出口旁的「柏金」，以國際高訂美學，成為928檔期受矚目新案標的，業界觀察指出，皇翔以學區紅利、精選地段及高訂美學多重價值，不僅展現品牌推案精準度，更為台北高端住宅注入新話題。

繼「皇翔御琚」後，皇翔建設今年四月推出的「皇翔柏悅」，鎖定「中正國中」明星學區紅利，以及信義大道核心地段雙重優勢，開案短短數月即傳出熱銷七成佳績。

緊接，皇翔公開下半年重點個案「柏金」，位於捷運東門站8號出口，並邀請建築師呂建勳操刀設計，呼應紐約摩天建築更寓意權貴。公設空間由「藝術界哈佛 Pratt Institute」光環的DS INTL. Group大型國際打造，量身訂製、精品緻琢，形塑世界奢居的精緻氛圍。專家分析，皇翔建設藉由「皇翔柏悅」與「柏金」雙案佈局，重新定義「信義永康」國際時區的豪宅市場。

