台中「冷市熱案」5案賣170億　在地：只有1案買得起

▲▼西區，勤美之真,基地,台中西區,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在冷清市況中，像是勤美、雙橡園、櫻花、順天，以及興富發的商辦等五大案，就合計衝出高達170億元的成績。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售市場成交大減，以最具指標性的北屯區為例，去年上半年成交3260筆，2025年同期卻只剩602筆，簡直是腰斬再腰斬。不過在冷清市況中，像是勤美、雙橡園、櫻花、順天，以及興富發的商辦等五大案，就合計衝出高達170億元的成績。

根據內政部最新實價登錄，前3季預售銷售前五名，坐落各區分別為西區「勤美之真」、南屯區「雙橡園1518」、七期「市政壹號廣場」、烏日高鐵特區「櫻花大綻」、13期「順天MR.L」。

其中觀察總價帶的分布，「勤美之真」、「雙橡園1518」、「順天MR.L」，全都突破3500萬元大關，七期微型商辦案「市政壹號廣場」總價也來到2500萬元，與如今剛需首購預算出現差異。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

5熱銷案中，僅烏日高鐵特區「櫻花大綻」平均成交總價落在1700萬元左右，成為相對符合台中市認知的首購族產品。值得注意的是，隨著台中市總價帶持續拉升，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為：「預售市場已逐漸出現市場反轉的跡象。雖然交易量明顯縮水，但資金仍集中於少數具地段優勢、話題效應的大案，形成『冷市熱案』的市場結構，也凸顯剛需買盤被價格排擠的隱憂。」

「勤美之真」就有172筆交易，總銷售額61.59億元，穩坐今年銷售王。勤美長期經營西區草悟道生活圈，一期「勤美之森」、二期「勤美之真」成交價都站上8字頭。

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「雙橡園1518」則拿下平均總價、平均單價雙料冠軍。（圖／記者陳筱惠攝）

「雙橡園1518」則拿下平均總價、平均單價雙料冠軍，總銷達34.3億元。該案位於公益路首排，值得注意的是，雙橡園以「秘賞」策略銷售，在未公開建材規格與外觀設計圖的情況下，就吸引不少消費者提前下手。

至於13期重劃區則由「順天MR.L」撐場，前3季累積56筆成交、總銷21.67億元，直接替13期行情定錨。

興富發則靠商辦突圍，七期的「市政壹號廣場」主打微型商辦，2025年已有110筆成交、總銷27.57億元，且不乏高總價、高單價個案，表現相當搶眼。集團後續還有總銷上看500億元的63樓「惠國90」摩天辦公案，以及至少130億元的「惠國88」，展現對台中市場的高度信心。

櫻花集團在烏日高鐵特區推的「櫻花大綻」則祭出讓利策略，相比區域同類案平均便宜10至15%，帶動今年成交達110筆、總銷24.73億元，策略奏效。

▲▼順天建設鎖定「捷運秀泰特區」，順天mr.L 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲至於13期重劃區則由「順天MR.L」撐場，前3季累積56筆成交、總銷21.67億元，直接替13期行情定錨。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析：「目前市場量能縮小，買方普遍拉長觀望期，比較各案的規劃與品牌。這些能突出的建案各有優勢：勤美仰賴草悟道稀缺地段，雙橡園憑藉品牌信任與獨特銷售手法，興富發靠微型商辦切入，櫻花用價格取勝，順天則在13期率先衝高單價。」

關鍵字：台中預售市場成交量房地產市場趨勢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

