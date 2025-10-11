櫻花建逆勢砸6.4億　出手單元三主幹道千坪地

▲櫻花建設以6.42億元取得台中市南屯區永新段11地號土地，總面積達1071.24坪，每坪成交價約60萬元（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上市建商櫻花建設（2539）積極佈局中部房市，再以6.42億元取得台中市南屯區永新段11地號土地，總面積達1071.24坪，每坪成交價約60萬元，專家表示，這筆是近期單元重劃區少見的大面積交易，且價格不貴。

櫻花建設以每坪60萬元取得的基地，位於南屯區永新段，屬於單元三土地，面台中市主幹道五權西路二段，擁有交通便利、生活機能成熟等優勢。

▲櫻花建這筆土地交易，可說是近期單元重劃區少見的大面積交易。（圖／記者陳筱惠攝）

春耕不動產總經理張維良指出：「櫻花建這筆土地交易，可說是近期單元重劃區少見的大面積交易，單坪買60萬元、價格不貴，地點位於五權西路以北，相對好地點，在這個時間點，案場去化慢、土地貸款成數只剩4成，還能進場、買大面積的只剩口袋深的買家。」

不過該筆土地條件較爲特別，基地長條且前方還有整排透天，建商是否持續整合就有待觀察。不過在地資深土開透露：「該基地進出口面寬小，會面臨重機具進出不易等問題，又是住一之一低容積的土地，在開發上有望繼續整合。」

▲南屯區永新段，屬於單元三土地，面台中市主幹道五權西路二段，擁有交通便利、生活機能成熟等優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

據市場估算，以南屯永新段近年土地成交行情推測，過去2020年時每坪單價約55～65萬元，本次櫻花建以約60萬元成交，屬買得便宜。業界認為，櫻花建基地未來價格將不低於6字頭。

