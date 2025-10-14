天母「温德烘焙餐館」歇業過半年　新客捧年租900萬卡位

▲天母名店「Wendel's温德德式烘焙餐館」舊址以每月75萬元高價租掉，新租客是代銷業者。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天母名店「Wendel's温德德式烘焙餐館」在3月宣布歇業，震驚在地人。而該店面僅約70坪，近期以每月75萬元、每年900萬元高價出租，但僅短租2年，新租客是代銷業者，目前正在裝潢。

今年3月，經營26年的知名餐廳「Wendel's温德德式烘焙餐館」宣布，其大安店、天母店歇業，讓老饕們相當不捨，大安店將都更改建，而天母店則進入出租市場。

近期實登揭露，Wendel's天母店以每月75萬元高價出租，該建物面積登記68.9坪，換算單價達1.1萬元，也是德行東、西路實登史上最貴的租賃交易。

▲實價登陸以來，德行東路、德行西路只有4間店面月租金破10萬元。（表／記者項瀚攝）

誰那麼大手筆？記者實地走訪，該店面正在進行裝潢工程，從工地停車牌、現場工班說法，確認租客為代銷公司傳真實業。

住商不動產天母忠誠加盟店店長周彥希表示：「該透店作為接待中心非常適合，透店規劃的面積足夠，還有一點空地比例可作為接待區，此外過去温德就是天母名店，屬於當地地標，點位極佳，且面寬夠、夠醒目，還有不錯的廣告效益。」

周彥希表示：「該店面位於德行、中山北路口，屬於天母最精華的地段，區域空置店面少，該店面每月75萬元租金看似嚇人，但業者也僅短租2年，且該物件相當具有稀有性，能滿足代銷需求，也算是相當值得了。」

▲天母「Wendel's温德德式烘焙餐館」舊址算是當地地標。（圖／翻攝自Google Maps）

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，天母SOGO商圈一帶缺乏素地，周圍新建案幾乎都是都更或危老案，而這種類型個案往往要配合地主，更有開工時間壓力，因此無法在原基地搭設接待中心，只能另尋適合的標的。

