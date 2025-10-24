ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠「軟實力」變身最強土開

記者陳筱惠／台中報導

「有塊地，我只用了5分鐘。」維昕國際董事長張維珍輕描淡寫地說出一句讓業界震驚的話。對外界來說，能在短短幾分鐘內拿下一筆土地案，幾乎不可能，但對亞昕國際這位土地開發靈魂人物而言，這一切並非偶然，而是長年誠信與信任累積的結果。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

▲▼維昕國際董事長張維珍，許榮江,許獻睿,土開,女土開 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沒有土開背景，卻能拿下台中最難整合的地塊，讓維昕國際董事長張維珍（左2）獲封「台中金娘子」。（圖／記者陳筱惠攝）

維昕國際董事長張維珍，從少女時代接觸房地產行銷企劃，最拿手的就是「編織夢想」，而後嫁做人婦帶娃育兒，經過多年再出現在地產圈，竟一舉拿下被業界公認台中最難整合的西區SOGO百貨對面、擁有300多名所有權人的土地。

沒有土開背景，卻能拿下台中最難整合的地塊，包含SOGO斜對面，到勤美綠園道生活圈、五期精華地，每一案背後的溝通、協調與信任建構，讓她獲封「台中金娘子」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在外界眼裡，土地開發是男人的戰場，談判桌上火藥味濃、比的是氣勢與膽量，但張維珍以女性特有的直覺與溫度，助攻亞昕拿下2萬坪台中土地。（圖／記者陳筱惠攝）

在外界眼裡，土地開發是男人的戰場，談判桌上火藥味濃、比的是氣勢與膽量。但張維珍用截然不同的方式，走出屬於她的節奏。她笑著說：「有一次地主一看到我就說：『怎麼來一個雜某（女人）？』我回他：『女生有什麼不好？比較溫柔啊。』結果地主笑出來。」

她相信，柔軟不是弱點，而是理解的力量。「談地不是比誰聰明，而是誰更願意傾聽。靜心聽地主訴說自己的故事後，他自己會想清楚。那時候，你只要順著他再開口，他就會說好，因為你有了同理心。」

在這5年的土地買賣經驗中，出現了不少「5」的巧合，張維珍說：「有塊地，地主是個非常了不起的女性，她是全球華人婦女總會的前會長，我去拜訪她，她一看到我就跟我講說：「我的規格是沒有再讓人家殺價的，我一眼就喜歡你，我便宜你多少錢，你ok 我們就吃飯，不ok就拜拜。」

當下張維珍說：「ok！」然後兩人就去吃飯，就這樣成交了。而據記者瞭解，該塊土地，前後至少有10建商覬覦，甚至拉扯超過5年，卻談不下來。

▲▼亞昕,購地,英才路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有5分鐘快速成交案例，亦有勤美商圈601.97坪，歷經三代，花了5年才談下的土地。（圖／記者陳筱惠攝）

有5分鐘快速成交案例已經震驚業界，但張維珍也有花5年整合，從媽媽談到孫子歷經三代的整合故事，就是位於台中西區、草悟道周邊的勤美商圈601.97坪土地、總價13.84億元，張維珍說：「我從媽媽、孩子談到孫子，三代的故事都聽過。」地主之所以願意簽給她，全因她「真心傾聽、協助解決家庭糾紛」，這塊地當時公告時，也震驚業界。

不論是5分鐘的奇蹟，還是磨合5年的準備。張維珍誤打誤撞踏入這個被形容為最硬派的土地領域。她透露：「土地開發的結構，利益很龐大，談判時肯定會遇到地頭蛇。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲張維珍與團隊默契深厚，以信任為基礎、以熱忱為動力，張維珍與團隊共同書寫土地的煉金故事。（圖／記者陳筱惠攝）

「我也遇到過翻桌的兄弟，但不只是斗勇，更要鬥智。」最有趣的是，對方最終信服張維珍的做事風格，反而反過來協助整合。張維珍以獨特的女性直覺與溫度，把最難的地、最難的人心，一一打開！她說：「土地不會說話，但人會。你能懂人，土地就會自己來找你。」

也正因如此，她獲得亞昕集團總裁姚連地的高度信任與賞識。張維珍表示：「姚總裁給了我許多啟發與支持。」姚總裁深知土地整合的艱鉅，卻更看重她以誠待人、以穩定氣度化解僵局的能力。

對張維珍而言，土地開發的過程，正如一場現代的鍊金術——把冷靜的數字煉成溫暖的信任，把分歧的意見煉成共同的願景。她用時間、誠意與理解，將一塊塊沉默的土地，化為承載人心與城市記憶的黃金。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

關鍵字：土地開發張維珍台中女性力量維昕國際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉！　律師給3解方

一棟老屋，母親過世後留給四個子女，卻成了他們之間的情感拉扯與法律糾紛的起點。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師在臉書分享了這則案例，並提出三項建議，幫助家族面對繼承問題，化解僵局，避免親情破裂。

1小時前

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

韓國女團BLACKPINK一場高雄演唱會就能帶動3億元觀光商機、讓南部旅宿一房難求，台中市旅館公會理事長劉國隆直言：「台中現在有超過千間旅館、3萬間房間，數量多、空間夠，但缺的是國際化配套。」

1小時前

嘉義市新成屋房價站穩3字頭　「太保勇士」緊追在後

台積電設廠效應持續發酵，嘉義房市交易熱絡，預售案量大增。根據房仲業者統計近1年實登資料發現，嘉義縣市5年內新成屋以嘉義市交易量最多、房價最高，平均單價達31.5萬元，穩坐全縣房價王寶座，太保勇士則緊追在後，均價達29.1萬元。

3小時前

屋齡45年「要翻修 or 直接換新房？」　專家給建議：可以試算看看

這樣的狀況，是否有需要買房呢？近日有網友發文表示，家人手上有2間房，其中一間會出租，月收2萬5000元。由於房子屋齡高，所以家人心想，自住那間幾年後要重新裝潢，但他則認為，與其這樣不如直接換新房子，不知道這個想法是否會有很大的風險？對此，信義房屋專家認為，如果考慮換新屋，不妨試算看看，看每月負擔會不會太重。

3小時前

20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠

觀察雙北最受20～35歲青年所青睞的購屋熱門行政區，台北市以中山區居冠，近1年申貸539戶。新北市方面則以板橋區高居冠，近1年申貸1393戶。

5小時前

最強女土開自曝帶兵術　買賣土地靠《紅樓夢》

靠著「柔性整合術」，亞昕國際土地顧問、維昕國際董事長張維珍，近5年在中部地區獵地超過千億元，打破土地開發「男人的天下」刻板印象。目前，她帶領一個團隊在中部評估、獵地，但進公司第一件事，不是市場分析或開發計畫，竟是讀懂曹雪芹的《紅樓夢》。

7小時前

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠「軟實力」變身最強土開

「有塊地，我只用了5分鐘。」維昕國際董事長張維珍輕描淡寫地說出一句讓業界震驚的話。對外界來說，能在短短幾分鐘內拿下一筆土地案，幾乎不可能，但對亞昕國際這位土地開發靈魂人物而言，這一切並非偶然，而是長年誠信與信任累積的結果。

7小時前

陶朱隱園「12億神祕買主」是黃仁勳等級？　專家：很快就會揭曉

台北市超豪宅「陶朱隱園」終於賣出第一戶，總價12億元、換算每坪單價約393萬元，刷新台灣住宅市場的最高紀錄。神祕買家身份令人好奇，也不禁讓人聯想到中工曾喊話「只有黃仁勳等級」才買得起，對此有房產專家直言，過不久這位神祕買家是誰就會知道了。

8小時前

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

「桃園市大眾捷運系統機場線A10車站專用區土地開發案」第3次招商說明會，23日於市府舉行。捷工局表示，捷運機場線緊密串聯桃園、新北及台北等三直轄市，是北北桃生活圈的重要交通動脈，歡迎產業界踴躍評估，共創桃園捷運軌道經濟新契機。

15小時前

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

下了一周的雨，不少人煩惱衣服乾不了！家事達人陳映如分享，4招超實用的「雨天曬衣秘訣」，包括延長脫水時間；在室內開除濕機；沒有除濕機也能用電風扇吹，加速乾燥效果；若有局部沒乾，可用吹風機或熨斗燙。值得注意的是，晾衣時長衣放外側、短衣放內側更通風。

21小時前

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

花蓮「河南王家族酒店」開不到2..

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠..

陶朱隱園「12億神祕買主」身分..

房貸審核「黑名單」？　內行曝：..

輝達南港「樓上鄰居」身份揭曉　..

「陶朱隱園」首筆交易總價12億..

房東痛失金雞母！　土城中央路「..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

21歲就買房！網紅坐擁500間..

五金行沒賣五金　高雄「頂級超市..

ETtoday房產雲

最新新聞more

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉..

BLACKPINK沸騰高雄　旅..

嘉義市新成屋房價站穩3字頭　「..

屋齡45年要翻修or直接換新房..

20~35歲購屋族最愛區曝光　..

最強女土開自曝帶兵術　買賣土地..

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠..

陶朱隱園「12億神祕買主」身分..

桃園機捷沿線最具潛力開發熱區　..

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366