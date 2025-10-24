5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠「軟實力」變身最強土開

記者陳筱惠／台中報導

「有塊地，我只用了5分鐘。」維昕國際董事長張維珍輕描淡寫地說出一句讓業界震驚的話。對外界來說，能在短短幾分鐘內拿下一筆土地案，幾乎不可能，但對亞昕國際這位土地開發靈魂人物而言，這一切並非偶然，而是長年誠信與信任累積的結果。

▲沒有土開背景，卻能拿下台中最難整合的地塊，讓維昕國際董事長張維珍（左2）獲封「台中金娘子」。（圖／記者陳筱惠攝）

維昕國際董事長張維珍，從少女時代接觸房地產行銷企劃，最拿手的就是「編織夢想」，而後嫁做人婦帶娃育兒，經過多年再出現在地產圈，竟一舉拿下被業界公認台中最難整合的西區SOGO百貨對面、擁有300多名所有權人的土地。

沒有土開背景，卻能拿下台中最難整合的地塊，包含SOGO斜對面，到勤美綠園道生活圈、五期精華地，每一案背後的溝通、協調與信任建構，讓她獲封「台中金娘子」。





▲在外界眼裡，土地開發是男人的戰場，談判桌上火藥味濃、比的是氣勢與膽量，但張維珍以女性特有的直覺與溫度，助攻亞昕拿下2萬坪台中土地。（圖／記者陳筱惠攝）

在外界眼裡，土地開發是男人的戰場，談判桌上火藥味濃、比的是氣勢與膽量。但張維珍用截然不同的方式，走出屬於她的節奏。她笑著說：「有一次地主一看到我就說：『怎麼來一個雜某（女人）？』我回他：『女生有什麼不好？比較溫柔啊。』結果地主笑出來。」

她相信，柔軟不是弱點，而是理解的力量。「談地不是比誰聰明，而是誰更願意傾聽。靜心聽地主訴說自己的故事後，他自己會想清楚。那時候，你只要順著他再開口，他就會說好，因為你有了同理心。」

在這5年的土地買賣經驗中，出現了不少「5」的巧合，張維珍說：「有塊地，地主是個非常了不起的女性，她是全球華人婦女總會的前會長，我去拜訪她，她一看到我就跟我講說：「我的規格是沒有再讓人家殺價的，我一眼就喜歡你，我便宜你多少錢，你ok 我們就吃飯，不ok就拜拜。」

當下張維珍說：「ok！」然後兩人就去吃飯，就這樣成交了。而據記者瞭解，該塊土地，前後至少有10建商覬覦，甚至拉扯超過5年，卻談不下來。

▲有5分鐘快速成交案例，亦有勤美商圈601.97坪，歷經三代，花了5年才談下的土地。（圖／記者陳筱惠攝）

有5分鐘快速成交案例已經震驚業界，但張維珍也有花5年整合，從媽媽談到孫子歷經三代的整合故事，就是位於台中西區、草悟道周邊的勤美商圈601.97坪土地、總價13.84億元，張維珍說：「我從媽媽、孩子談到孫子，三代的故事都聽過。」地主之所以願意簽給她，全因她「真心傾聽、協助解決家庭糾紛」，這塊地當時公告時，也震驚業界。

不論是5分鐘的奇蹟，還是磨合5年的準備。張維珍誤打誤撞踏入這個被形容為最硬派的土地領域。她透露：「土地開發的結構，利益很龐大，談判時肯定會遇到地頭蛇。」

▲張維珍與團隊默契深厚，以信任為基礎、以熱忱為動力，張維珍與團隊共同書寫土地的煉金故事。（圖／記者陳筱惠攝）

「我也遇到過翻桌的兄弟，但不只是斗勇，更要鬥智。」最有趣的是，對方最終信服張維珍的做事風格，反而反過來協助整合。張維珍以獨特的女性直覺與溫度，把最難的地、最難的人心，一一打開！她說：「土地不會說話，但人會。你能懂人，土地就會自己來找你。」

也正因如此，她獲得亞昕集團總裁姚連地的高度信任與賞識。張維珍表示：「姚總裁給了我許多啟發與支持。」姚總裁深知土地整合的艱鉅，卻更看重她以誠待人、以穩定氣度化解僵局的能力。

對張維珍而言，土地開發的過程，正如一場現代的鍊金術——把冷靜的數字煉成溫暖的信任，把分歧的意見煉成共同的願景。她用時間、誠意與理解，將一塊塊沉默的土地，化為承載人心與城市記憶的黃金。

