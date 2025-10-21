股市回升穩住預售買盤信心　8月解約件數下滑66%

▲觀察預售屋解約數據，8月已降至101件，信義房屋專家認為，市場信心正在修復。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

4月美國調整關稅政策，導致台灣股市劇烈下挫，不僅影響民眾財富，也連帶衝擊購屋信心。也讓4、5月預售屋解約件數明顯升高，分別為280件及最高的300件。但觀察數據8月已降至101件，信義房屋專家認為，市場信心正在修復。

根據內政部公布統計，預售屋解約僅占整體交易量1.1%，比例相當低。值得注意的是，解約者中有38%為購買2戶以上預售屋、28%則名下原本已有房產再購1戶族群，總計66%屬於多戶持有或購買。

解約原因多元，除部分因選擇性信用管制外，也有因換戶、增購車位、資金不足、工作地調動等因素。

▲專家表示，股市創高不少投資人從過去股災陰霾回穩，有錢交割預售屋，也讓解約潮趨緩。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「第七波選擇性信用管制實施後，解約件數一度增加，3月達245件，4月因股市下跌攀升至280件，5月更衝上單月300件新高。」

但隨著股市回穩，6月解約降至181件，7月僅95件，8月101件。曾敬德表示：「股災期間民眾資金調度困難、信心下滑，是解約量增加主因，但隨著市場回復，解約潮未持續擴大。」

進一步觀察地區，至9月為止，台中市解約件數最多，達274件，其次為桃園市253件、高雄市226件，這些都是近期房價漲幅較大且交易熱絡地區。曾敬德強調：「預售解約成本不低，通常除非遇到財務困難、貸款問題或預期房價下跌，否則大規模解約並不常見。」

▲在限制貸款仍嚴峻、交屋潮將至下，解約認賠15％的上限，以1500萬元總價的物件，就得支付225萬元，對一般購屋族來說，是一筆龐大的支出。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「從過去4個月解約件數來看已逐步下修，市場上中古屋交易量也緩步維穩，都能說明消費者信心同樣回溫，但在限制貸款仍嚴峻、交屋潮將至下，解約認賠15％的上限，以1500萬元總價的物件，就得支付225萬元，對一般購屋族來說，是一筆龐大的支出，因此市場上仍是『能撐就撐』。」

白洪章也笑說：「股市創高下，不少投資人從過去股災陰霾回穩，『有錢交割預售屋了』，也讓解約潮趨緩。」

