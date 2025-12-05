新竹薇閣歇業1年　大地主8.7億出售半棟

▲新竹市中正路「薇閣旅館」歇業1年，如今以8.7億元賣掉半棟產權。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

新竹市中正路「薇閣旅館」歇業1年，如今以8.7億元賣掉半棟產權。經查，該建物及土地原本都由孟築建設，其負責人為知名大地主沈福勝，如今賣掉一半予大境投資公司，但不排除關係人交易的可能性。在地開發商表示，尚未聽說該地要進行開發。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

新竹市中正路「薇閣旅館」在2020年因疫情以及地主不續租土地，因而歇業，但之後又重啟營業，一直到2024年底再度歇業，引發熱議，目前閒置中。

近期實價揭露，該旅館賣掉一半產權，成交總價8億7142萬元，建物移轉了2110坪。該旅館屋齡18年，設有72間客房，建物面積約4200坪，土地約750坪，使用分區為商二。

經查謄本，建物土地原本皆由孟築建設持有，如今一半產權賣給大境投資公司，兩家公司都登記在新竹，負責人姓氏相同，不排除是關係人交易的可能性。

在地開發業者表示：「孟築建設的負責人沈福勝，是新竹大地主，身價百億，但孟築建設比較像是開發商，沒有自行推案，薇閣之後應也是找人合建，但目前沒有聽到要開始開發的新進度。」





▲「薇閣旅館」新竹館點位極佳，緊鄰新竹市政府 。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，「薇閣旅館」新竹館點位極佳，緊鄰新竹市政府，區域新推稀缺，加上該案土地面積夠，頗具開發效益，若規劃小坪數產品，成交價可達7字頭以上。

不過，曾文慶表示：「薇閣旅館新竹館過去為新竹地標，生意相當不錯，認為歇業原因可能是硬體設備太老，若翻新後，想必會有其他旅館業者有興趣，這邊做汽旅，是做得起來的。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「該物件屋齡僅18年，不符合危老資格，開發商確實也可能等到30年後，走危老換得更多容積獎勵，另外關於出售一半產權，是待開發建物、土地常見的操作，其中可能的原因包括稅務規劃、雙方合作等等。」

