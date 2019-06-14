房市黑暗期當年超慘　但他討債收一塊爛地…竟翻身成房地產大老

▲台灣房地產當年曾經歷過最黑暗時期，從業人員常坐在海產攤喝悶酒。（圖／記者張一中攝）



網搜小組／綜合報導

台灣房市買氣今年回溫，不過房產學者章定煊日前在臉書表示，現代人認為買房子絕對不會錯，但他卻經歷3次房地產大起大落，「當年許多在買房地產的人，中間就掛了，根本撐不到這一天」；另外他也爆一位老闆討債討到沒人要的地，最後積極挽救，推了一個很誇張的大樓案，沒想到居然大翻身，現在是相當有名的房地產大老。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊5日在臉書貼文表示，從學完財務金融後，大概經歷了3次房地產大起大落，「現在站在這個台灣房地產全盛期高點，許多人會感覺買房地產永遠是對的，因為過去無論任何時候買房地產的人，好像都大發了。可是現在許多人都不知道，過去許多在買房地產的人，中間就掛了，根本撐不到這一天。」

章定煊表示，「很多人也不清楚，在台灣房地產最黑暗的時代，很多從業人員經常苦悶地坐在海產攤喝啤酒，公司都發不出薪水來，因為連老闆也收不到錢。」他爆，「老闆好不容易討到債了，卻不是現金，而是一塊當時根本沒人要的土地，還是發不出薪水。大家都認為台灣房地產永遠沒希望了，過去買房地產真是大錯特錯。」

但事後這位收到一塊地的老闆，死馬當活馬醫，推了一個很誇張的大樓建案，「沒想到居然景氣大翻身，他現在已經是相當有名的房地產大老了。」

▲台灣房市黑暗期當年超慘。（圖／視覺中國）



章定煊指出，「行為經濟學告訴我們，人們在決策的時候，是根據自己有限的經驗來做出判斷，而不是客觀去分析現在與未來所面臨的風險與報酬。在房地產高槓桿投資的判斷過程中，也許會錯過致富的機會，也可能帶來致命的打擊。」

有網友直言，「我爸20幾年前跟人合資汐止，最後竟然賠掉，當年真不知在幹嘛」。另外也有PTT鄉民熱議，「以前資訊沒現在那麼透明，一堆賤賣，現在有夠透明，沒有那麼多超額利潤了，你現在大安區一坪30，一堆人馬上又搶上來」、「章教授碰到那麼多次低點竟然沒買」。

▲信義計畫區30年前一片草地，如今成為北市精華區。（圖／記者李毓康攝）