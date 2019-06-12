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3年半5間燒肉店倒光！納豆曝原因「不是租金」　網超直白：OO才是重點

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▲▼房地產 東區房市 金店面不如路邊攤 空店面招租。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市東區空店面招租。（示意圖／記者屠惠剛攝，下同）

生活中心／綜合報導

藝人納豆2015年開始經營副業韓國烤肉店，全盛時期陸續開了5家，一度非常風光，店門口永遠有人排隊，還有很多藝人來光顧，如今在3年半內全倒光。納豆近日出席活動被問到時，感嘆這是時代的眼淚，景氣不好，坦言倒店其實最大的問題不是租金，最主要是景氣。不過PTT鄉民討論熱烈，直言好不好吃與市場競爭力才是重點。

納豆4年前在台北東區開了第一間韓式燒肉店「滋滋咕嚕」，現在已經成了里民活動中心，而原本位在公館的燒肉分店，現在也換成另一家餐廳，總計東區2間店、公館、中壢、台中等5間燒肉店，3年半內收攤。

納豆6日出席活動時直說，「這是一個時代的眼淚，因為我那時候本來就覺得說，韓式燒肉在台灣本來就不會做很久很久這樣子。」

回顧納豆經營燒肉店的這幾年，不但常有人排隊，還有很多藝人、韓星來捧場，泫雅的保鑣還稱讚「比韓國的店好吃」；不過，3年半來也經歷很多風雨，曾經被鄰居檢舉油煙，也一度因為前女友林千又惹出五十嵐風波，導致燒肉店被大量網友評價一星，「嚇得我趕去店看，結果還是有很多客人上門，然後我轉身進廁所眼淚就噴出來了……」，加上東區人潮漸漸消失，讓他不得不關門大吉。

納豆認為「租金」不是最大問題，「因為其實……我覺得最主要是景氣，租金高如果你生意好的話，根本就不擔心啊，學到的課就是，盡量不要開店好一點，我覺得開店你真的要想到很多的事，包含如果你今天店收了，有些員工他怎麼辦，你要想到很多很多，我後來覺得其實當藝人是最快樂的事情。」

另外，納豆2年前開的手搖飲連鎖店似乎也傳出警訊，2019年初位在高雄的加盟店已經收攤。

▲▼ 滋滋咕嚕中壢威尼斯店傳熄燈號。（圖／翻攝滋滋咕嚕臉書專頁）

▲滋滋咕嚕5間店面全收攤。（圖／翻攝滋滋咕嚕臉書專頁）

對此，PTT鄉民紛紛發表看法，「店經營不下，未必是租金問題，那陣子很多記者，刻意報導成租金才是兇手，而忽略了真正的景氣有多差」、「光人事成本好了，我12年前左右打工，一小時才70-75吧？連鎖店現在時薪都漲到140還多少，這種也是成本吧？」

但也網友直說，「台中燒肉路每間都嚇嚇叫」、「其實我覺得跟景氣無關，東區還活著的燒肉店不少間」、「一堆店吃飯時間都要排隊是排假的嗎？」、「好不好吃真的才是重點，那種玩行銷一波流的……IG或是一些通路行銷吸引人上門，結果都只有一次性，最終還是GG」、「不會經營才是問題吧，開餐廳也是門學問好嗎」。

其實店面要持續賺錢，經營、行銷策略還是關鍵，像是藝人NONO被問到東區現況，也曾表示，「很早就沒有人敢去那邊（東區），只剩服飾店。」NONO甚至反問記者，「妳們現在還會去逛東區嗎？現在大家都往信義區。」

▲▼房地產 東區房市 金店面不如路邊攤 空店面招租。（圖／記者屠惠剛攝）

關鍵字：納豆房產雲東區租金滋滋咕嚕房租店租

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