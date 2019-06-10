看捷運小套房遇「超便宜凶宅」？仲介吐驚人真相：不算啦，她只把男友推下去

▲捷運沿線的房價相當抗跌保值。（圖／記者黃國霖攝）



網搜小組／綜合報導

一名網友日前在PTT分享自己找房疑遇「詭屋」，由於想找離公司、捷運不遠的小套房租，便沿捷運線找房，當他發現一間同社區最低價的套房，便聯絡房仲，但一問為什麼房租這麼低，卻得到驚人真相。不敢說謊的房仲「吐實」後，但也強調這樣不算是凶宅啦，讓他聽了超傻眼「雞皮疙瘩掉滿地」。

網友6日在PTT發文寫道，「因為近期租金漲太多了，二房東今年期滿後不打算續約，想要找個離工作點不要太遠的

捷運附近小套房蝸居，便開始沿著捷運線看屋。」最後他在看上一間捷運共構房，而且還是該社區在租屋網上最低價，於是便打電話跟仲介約。

「出發前電話和房仲二次確認，順口問了一下為什麼價格那麼低，房仲支支吾吾表示：『...那個...欸...這間不是凶宅啦，你可以去查沒有凶宅紀錄，但之前曾有租客一對情侶吵架，女生把男生推下去...』、『人沒有死』。」

原PO聽了滿臉問號「從8樓推下去人沒有死？！」沒想到房仲接著說，「現場沒死，到醫院才過世的，所以不算凶宅，但就是現在屋主很有誠意要賣這樣。」

原PO聽了感覺有點恐怖，但由於價格很漂亮，還是約了半個小時後去看屋，赴約前還特別繞回家，去拿媽媽給的護身符。但沒想到當天下午3點到了該捷運站後，仲介始終沒有出現，連打數十通電話都沒人接，「明明半小時前才通過電話」。

大約過了2、3個小時，仲介才打電話來說他不小心睡著了，「我整個超級傻眼，看屋幾十間下來第一次遇到被仲介放鴿子，平常也沒特別信鬼神的自己，瞬間整個雞皮疙瘩掉滿地，內心毛起來，取消去看該社區。過沒幾週那個房子就下架了，不知道是出售還是出租，實價登錄並沒有查到交易紀錄。」

▲仲介透露，曾有男子遭女友推下樓，送到醫院過世。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



於是他上網問一般這種案件，買家多為投資客置產出租嗎？因為該社區雖然有受到近年房價下跌影響，但交易仍然相當熱絡，看起來沒有受到該事件影響的樣子，「還是因為沒有登錄紀錄，所以其他買家一般也不會知道呢？」

網友看了直說，「兇宅網查看看，還有鄰居問看看」、「跟信義買賣，一定會被註記」、「如果比市價便宜一半的話，你可以考慮看看」、「就看你自己的心理素質還有氣場強度了」、「隱形凶宅不少，但問管理員和鄰居八成挖得到」。

不過也有網友認為，「沒差吧，便宜就好，人死掉很正常啊」、「買凶宅有三種人不太受影響，第一個是讀哲學書有正氣的，第二個是某些宗教狂信徒，第三種是你八字重、沒啥感覺的人，所以個人不推買凶宅拉」、「我覺得有疑慮就不用考慮，不然容易自己嚇自己」。