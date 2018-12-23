東京不動產價格到高點盤整期　從銀行貸款態度可見端倪

文／藍文強

東京不動產是否投資先緩緩？東京仲介業者表示，包括以東京店面、東京商辦、東京房屋為主的標的物，目前價格已經來到高點盤整，如果近來投資人才開始投資東京不動產，未來即使售出，獲利可能也有限。銀行對於物件的貸款態度也轉趨保守，由此可窺未來的東京房產的走向，也建議早期投資日本房地產的投資人，可以賣出，搶先獲利。



仲介業者指出，基於房價泡沫的前車之鑑，銀行將物件收益率納入考慮，若未達一定的收益率，物件可能無法貸款到理想的成數，甚至無法貸款。想要到東京買屋、在東京收租當房東的人一定要特別注意。

仲介業者表示，未來能取得高成數貸款的物件未必是東京市區的物件，或許也有可能轉移到東京郊區，且建築年份較新的物件，此一現象有可能造成投資熱區轉移，像是有客戶在東京23區之外的物件向銀行貸到款，因為過去東京的台灣銀行是不貸東京23區以外的物件，證實了銀行政策開始慢慢改變。

另外，由於大阪不動產價格上漲迅速，貸款的成數目前是追不到上漲的速度，能貸的成數大約只有物件賣價的三到五成而已，能夠貸到比較足額的就是大阪新成屋，提供想要在大阪置產的海外投資人參考。

對於能申請到銀行貸款的日本房產也等於是銀行替你掛保證，唯一能確定的是，先前在2011年左右投資日本房地產的海外投資人，因為銷售利得稅已經減半，所以可以開始布局賣出手上的不動產，獲利了結。

●藍文強：不動產經紀人考試及格，現任國際東京不動產業務經理，幫助想要在日本置產或投資的朋友找尋心目中理想的日本不動產；並協助已經有日本房地產的朋友，迅速銷售在日房產。