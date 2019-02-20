房市春燕來　信義代銷2019接案估破千億

▲信義代銷總經理李少康。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導



避開政經干擾、2018年房市築底、買氣更在逐步回溫，全台房屋買賣移轉棟數走穩到27.8萬棟，今年房市延續去年第四季熱度，各大代銷街案量大增，整體熱度江延續至3292檔期； 信義代銷表示，2019年北台灣推案量將較去年成長3成、需求穩定，整體市場概況審慎樂觀，上半年接案可望超過600億規模，全年新推案量有機會超越千億目標。

信義房屋自2016年開始導入「全房產」的概念，以全直營門巿的優勢，結合集團旗下包括代銷、居家等不動產上下游服務，擴大服務範疇， 藉由客戶名單搭配網路大數據，找到適合的產品推薦給業主，去年透過網路來人及預約看屋組數皆成長2.3倍，總體來人增加3.1倍，整體業績成長3.7倍，2018年個案平均結案銷售率突破七成，成功吸引建商關注。信義代銷總經理李少康表示：「全房產3年有成，往年平均接案約500億，2019上半年就已經超越去年目標。」

信義代銷從內部數據觀察2018年台北市預售新成屋銷售狀況，以3房36~45坪，總價2800~4000萬的換屋族群為購買主力；新北市則是首購族群為先，偏好二房21~30坪，總價1000~1600萬的建案。李少康分析，目前一手市場仍以自住客為主流，且內部調查發現雙北市仍有許多有價值的老舊區域，因過去市場低落因素而久未有推案，若能滿足包含老舊區域的需求、消費者對建商品牌的認知、符合預算的總價等等，就能讓民眾購屋信心有所提昇。



他舉例， 根據全房產的區域屬性與購屋需求數據分析，以區域客最能接受的產品為主要建議，成交比由23：1成長為16：1，今年1、2月的成交比更達10：1 。包括「政大豐匯」建議業主改套房，「宏盛汐止案」原始規劃50坪住宅比例超過一半，也在建議下改為50坪以下住宅佔比8成，未來「成華樹說」、「常殷泊美」、「金橙拾穗」等案也將套用分析模式。