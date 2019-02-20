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2019上半年房市熱　下半年需審慎

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▲「帝寶」鳥瞰。（圖／記者張瑞傑攝）

▲北市豪宅漸回溫。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

近期房市受到相關法規施策影響，建商預應雨遮登記取消，爭取都更鬆綁與危老獎勵時程等措施而提前送照，使得今年推案量增加，推估上半年329檔期前後會是2019年買氣的最高峰。信義代銷總經理李少康分析，市場不僅回溫、整體購屋模式也改變，包括北市豪宅市場再啟動、自用市場偏好成屋、換屋市場位於新北等趨勢，都是值得觀察重點。

然而2019下半年受到總統大選前期運作，以及國際總體經濟下行，將對房市產生影響，消費者端則需求穩定，以目前自住當道的環境，端看個案銷售是否表現突出；總體而言，上半年優於下半年，「市場量增、自住需求穩定」，審慎樂觀看待今年房市。

另外，信義代銷觀察豪宅市場因台商回流而有量的提升，台灣許多隱性富豪以購置絕佳地段與產品，作為資產配置與自住之用，使得自去年起，豪宅成交量有向上發展趨勢。

李少康分析，中美貿易戰帶動台商資金回流、台灣的低利環境、家族型的買盤、房價築底成為這一波豪宅買氣回溫的主因；豪宅市場經過3年沉寂，經過元利信義聯勤價格創新高後，回溫幾乎可以確立。金字塔頂端的大戶、台商早已布局，透過現金、法人置產；加上台灣低利環境不變，買方偏好成屋取向，台北市8千至10億元豪宅中，中山、大安區最亮眼、2018年成交豪宅件數達60戶左右。

2019年信義代銷將接下信義計畫區200億案量豪宅建案，以及4月公開的輕豪宅案「正隆官邸」。

▲信義代銷2019上半年接案。（圖／記者張瑞傑攝）

▲信義代銷2019上半年接案。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：房產信義代銷2019豪宅市場

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