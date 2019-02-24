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磁吸效應挹注買盤 新竹房市交易年增15.2%

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▲▼新竹房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新竹房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／新竹報導

新竹縣市人口統計已破百萬，且近五年人口成長4.6%，僅次於桃園的8.8%，擁有新竹科學園區、台元科技園區以及新竹生醫園區三大園區加持，相關高科技產業群聚，吸引許多高科技人才就業，帶動周邊購屋需求，推升區域房市發展。

台慶不動產根據交易量統計發現，新竹縣2018年交易量達11756戶，比2017年同期增加24.1%，新竹市部分，為7631戶，比去年同期小幅增加3.7%，新竹縣市交易量合計年增15.2%。

永慶房產集團加盟事業處執行副總莊志成表示，新竹都會區有三大高科技園區進駐，就業機會多，薪資水準甚至高於台北市，但房價相較於雙北市更顯親民，因此，民眾購屋意願高，挹注房市交易量，帶動新竹地區產業與房市蓬勃發展。

另根據實價登錄資料統計，莊志成說明，新竹三大園區近兩年住宅房價變化，台元科技園區周邊住宅2018年平均成交價格為每坪20.3萬元，較2017年小幅下跌1.9%，新竹科學園區則年漲1.2%，新竹生醫園區住宅房價則年跌1.6%，整體而言，房價漲跌幅都在2%內，顯示近期房價呈現盤整的格局。

莊志成認為，新竹三大園區坐落於新竹地區最為精華的區塊，周邊還有不少重劃區開發，以台元科技園區來看，周邊就有「縣治二、三期重劃區」，而新竹科學園區北側則是緊臨「關埔重劃區」，新竹生醫園區則位於「高鐵特定區」，莊志成補充，重劃區內街廓規劃整齊，公共設施完備，大樓社區林立，房型多元，吸引首購或換屋客群前來看屋與買房，成為新竹都會區購屋的熱門交易熱區。

關鍵字：房產新竹房市交易量年增15.2%

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