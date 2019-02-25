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「建商最討厭的人」驗屋師儀器檢測　肉眼看不到的瑕疵屋現形

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▲▼房市,房價,房地產,不動產,買屋。（圖／記者葉佳華攝）

▲許多人在買房前，除了自己驗屋，還會找驗屋師來進行專業檢測。（圖／示意圖／本報資料照）

財經中心／綜合報導

買房對許多民眾來說，是砸下畢生積蓄的大事，當然不希望買到瑕疵屋，近來興起了一種叫做「驗屋師」的行業，能使用各種精密儀器幫忙找出房屋缺陷，舉凡抓漏、地不平、就連一般人肉眼看不出來的問題都難逃他們法眼，使得他們成為「建商最討厭的人」。

許多民眾買房時，自己頂多只能進行一般粗略檢查，例如門窗、牆壁、天花板等可看到的部分是否有破損，或是出水排水是否正常等外觀問題，然而內部看不到的地方就很難自行檢驗出來，因此許多屋主便會聘請專業驗屋師，憑著專業儀器和多年經驗幫屋主在交屋前找出潛在問題。

樂菁實業有限公司霍先生向《ETtoday新聞雲》表示，驗屋師上工時，往往會準備好幾箱的工具到場進行地毯式觀察，屋主需準備買賣合約、水電平面圖、施工圖等資料，讓驗屋師能根據相關內容進行驗屋，工作項目通常包含：1.檢查廚房、浴室、冷氣排水孔滲漏水以及排水情況，2.弱電系統（電話、網路、電視訊號線路）測試，3.天花板、地面、牆壁、門窗檢查，4.用水平儀檢測門框、梁柱、地板等水平高低，是否有歪斜，5.進行輻射、電磁波等環境檢測。

驗屋時若發現瑕疵，驗屋師除了當場會使用膠帶標示出物件，事後還會交付一本厚厚的報告書，協助屋主和建商交涉改善事宜。霍先生透露，每次工作進行時間通常為2至3小時，實際工作時間視屋況與房屋面積大小而定，最長還有可能高達8、9個小時，而費用的話，透天、大樓也有所不同，一般公寓一次約1.2萬至1.5萬之間。盡管還是新興行業，但專業的服務內容已成為許多購屋族在買房前的選擇之一。

▼驗屋師工作項目。（圖／翻攝自臉書／樂菁實業有限公司提供）

驗屋師工作項目。（圖／翻攝自臉書／樂菁實業有限公司提供）

關鍵字：房產雲驗屋師買房瑕疵屋

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