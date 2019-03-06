看好市場　新聯陽2019接案1200億

▲新聯陽廣告2019年接案量達1200億。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

看好市場景氣，新聯陽2019年第一季接案規模達550億、預估全年將達1000至1200億元。新聯陽機構總經理林徹人直言，過去房市全面好、全面壞的時代已過，這兩年投機客幾乎退出市場，重劃區也不再像過去價格衝高太快，「目前市場朝向穩健發展趨勢，今年將會是精采的一年。」

林徹人表示，2018年下半年、市場銷售狀況屬於是個案表現、賣的好的建案都是自用市場，今年開始市場回溫，只要產品符合市場需要、定位準確，符合流行市場的商品，不盡然是低總價產品，甚至高總價都能有很好的成交記錄。「以豪宅市場來看，『文心信義』就賣的非常好，全部個案賣到剩兩戶，成交價全部在200萬以上，成功原因就是產品定位很準。」另外包括「華固名鑄」同樣賣到剩2戶，也是定位精確的案例。



再者，林徹人認為，新北市有幾個重劃區訂定成功的基礎，例如板橋江翠北側重劃區、央北重劃區都是蠻穩定成長的重劃區。「過去有些重劃區無論從土地報房價都衝的太快，很快就玩完。」

目前新聯陽確定329檔期要推的建案，包括「文心日日」、「力璞立」、「華固翡儷」、「麗寶北歐莊園」以及台中「勤美之森」等，估計約有330億案量。其餘220億將在520檔期推出。