甲山林進軍高雄　帝寶系列保證5%包租3年　

▲甲山林機構南下高雄推出「帝寶」系列。（圖／甲山林提供）

記者張瑞傑／綜合報導

自韓國瑜當選高雄市長以來，關於高雄的議題從不間斷，熱度持續發燒，而今年北部建商甲山林機構看好這波韓流，首次揮軍南下高雄市中心推案，喊出保證包租3年，投報總價15%豪語，甲山林機構董座祝文宇直言：「推出自建案的地段，就是我們最看好的地方。」

近年來建商大多都在重劃區推案，甲山林機構發言人徐永仁副總經理解析，每個城市市中心幾乎都沒有土地，但高雄還有，根據高雄的版圖，整個城市的核心為「高雄車站特區」，往外擴散第1環高醫大特區、文化中心特區，第2環農16特區、美術館特區，第3環亞洲新灣區、高鐵車站特區，「甲山林機構就要在核心地段車站特區推出『帝寶』系列。」

車站特區就是高雄人最想住的好地段，目前擁有3鐵：台鐵、捷運紅線、客運轉運站，雙捷：捷運紅線、捷運橘線在此匯聚，另外位處市政核心位置，金融商辦、國際飯店、時尚百貨、資優學區等。徐永仁認為，置產高雄國際城市，不必再花冤枉錢投資海外房地產，「時尚帝寶」、「文華帝寶」精品飯店宅，是高雄市中心首座李天鐸設計，更承諾包租3年，投報總價15%給客戶。「有別於海外房地產用現金買，100%的錢去賺5%的投報，但甲山林的『帝寶』系列是預售案，讓置產購屋者可以僅用25%的錢，去賺到15%的投報獲利。」

▲▼專訪甲山林董事長祝文宇。（圖／記者季相儒攝）