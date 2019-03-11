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桃園讓利回溫　房價修正1字頭可買青埔生活圈

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▲鄭文燦向蔡英文爭取六項重要計劃，桃園青埔特區高佔三項。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦向蔡英文爭取六項重要計劃，桃園青埔特區高佔三項。（圖／桃園市政府提供）

記者張瑞傑／桃園報導

房市景氣回溫、買房買便宜成為購屋族顯學；而桃園市全年竟遷入人口2.3萬人、超越雙北成為人口正成長最多城市，其中桃園青埔特定區聚焦多項交通、商業建設，房價僅2字頭，由於具備交通物流、重劃區城市定位，近2年回溫腳步快速，周邊區段同享建設便利，甚至房價1字頭都有機會買到一圓購屋夢。

已是連6年聯蟬六都人口正成長冠軍寶座的桃園，不僅房價合宜，在政府促進我國產業轉型、與市府共同打造「桃園航空城」計畫下已見成效，其中又以『青埔特區』最為耀眼。民間企業也投入大筆資金，與市府聯手建構大青埔商圈，包含華泰名品城、冠德環球購物中心、IKEA、新光影城、橫濱八景島水族館、高鐵站前廣場等重大建設；推案包括「明日朗朗」、「新潤A18」、「站前A+」、「成家大璽」均穩定站上2字頭房價。

看好桃園青埔長線發展潛力，桃園在地建商柏灃建設、弘昌營造推出的先建後售案「 柏灃中興大道 」日前正式公開；該案開價22至24萬元、強調成交在1字頭房價，吸引購屋者看屋，潛銷2個月中銷售近5成，日前正式公開。該案位於中興路上、由中興路串連青昇路至青埔特定區只須1公里，主力總價590萬至936萬元，地利之便與房價合宜相信是熱銷主因。

▲「中興大道」外觀照。（圖／記者張瑞傑攝

▲「中興大道」外觀照。（圖／記者張瑞傑攝）

「柏灃中興大道」規劃地上12樓地下2樓 、主力坪數為2~3房、約27~39坪、52戶。單層2戶或3戶共用1部電梯，戶戶具備室內走道空間不浪費優點；38以上戶別衛浴均開窗。

專案經理吳森瑋表示 ，全案多為大桃園區域客居多，自住佔8成、投資佔2成，地段位處低密度開發區，鄰近大江、大竹、青埔商圈也僅要車程5分鐘，低公設建築規劃提高坪效，採用無火安全建築設計、三年防水保固、二年基本設備保固、一年機電設備保固。購屋推出自備超輕鬆回饋，簽訂10%、30年期貸款，月付約1萬2元起。

關鍵字：房產讓利青埔中興大道首購

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