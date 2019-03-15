高級進口車熱賣　車商搶進新北台中工業地

▲高級車熱賣，各家業者北中搶地。（圖／翻攝自Porsche、ETtoday資料照）

記者張瑞傑／綜合報導

2018年受中美貿易戰影響，許多科技業因大陸政策改變，回台投資轉趨積極，除了科技業積極尋地找廠房外，進口車廠也掀起了一波購地潮，光去年就有保時捷、藍寶堅尼、賓士、捷豹路虎等汽車大廠接二連三宣布擴大在台投資，看準台灣人對於進口車需求越來越高，進口車市場連年成長，進駐點已從台北往新北及中南部拓點，工業土地受惠，旗艦展示暨維修中心的坪數也越來越大。

依據台灣區車輛工業同業公會統計，進口車的銷售量呈現正面成長的趨勢，2018年進口車銷售台數已創下有史以來新高點，全年繳出20萬2,444輛的成績，市佔率達到46.5%，較2017年成長6.71%。2018年除了科技大廠積極尋地外，許多知名汽車大廠也積極購地蓋廠房，進口車商對台灣投資可說是來勢洶洶，看準台灣消費市場，投資蓋旗艦中心。

知名跑車保時捷投資12億元在新莊蓋展示暨服務中心，佔地3,100坪，有意再評估新竹及台南市場。同一時間，競爭對手藍寶堅尼也持續加碼投資台灣，斥資5.7億元買進內科廠辦打造佔地560坪的超跑旗艦展示中心及維護中心，並投資5億在台中南屯打造展示暨服務中心。

捷豹路虎斥資逾10億元在台中南屯蓋旗艦展示中心，未來也將持續拓點看準士林及新竹。賓士在基隆投資8.8億元設廠房及展示中心，持續擴大投資，在關渡地區規劃新車存車中心以及辦公室，總投資金額超過90億元。賓士在這幾年投資大筆資金在台灣，積極獵地，而多半都是購地自建。

信義全球資產經理王維宏表示，去年不僅科技業積極尋地找廠房外，許多高級進口車品牌為了佈局台灣市場，紛紛投資蓋展示中心及維修中心。過去濱江街及內科一直都是車商搶進的一級戰區，由於內科土地開發率高，可用土地已經寥寥無幾，車商進駐點從台北慢慢往新北及中南部尋地拓點，尤其銷售量較高的進口車品牌，除了售車外，交車及維修的服務需求大增，因此鄰近市區的一些工業地便十分合適。