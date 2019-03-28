2019第一季小增幅1%　永慶預估：第二季預估將是交易量高峰

▲民眾看屋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／綜合報導

2019年全球經濟成長現疲態，經濟擴張面臨下行風險，尤其是中美貿易戰衝擊已逐漸展現，國內出口年增率已連續四個月負成長，中美貿易戰後續走向必須密切關注。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，九合一大選後購屋信心回溫，民眾購屋態度轉趨積極，在擺脫農曆春節影響下， 3月房市交易通常較1、2月熱絡，交易量回歸穩定，預估今年第一季交易量在6.6-6.7萬棟之間，較去年同期持平或增加1%左右。

近期在中美貿易戰趨於和緩，且聯準會今年暫停升息，低利環境將持續，遞延的買氣預期將逐步展現，預估第二季將是今年交易量高峰，以近期交易量推估，2018年上半年交易量約落在13.7-14.3萬棟之間，與2018年同(期)比成長約1%至5%左右。

店面部分，葉凌棋說明，根據經濟部統計，百貨公司營業額近十年成長46.5%，無店面零售業則大幅增加69.4%，將近七成，成長幅度超過整體零售業。本次也針對消費者最常使用的購物管道進行調查，46%消費者最常使用網路購物，顯示消費者消費習慣的改變，讓無店面零售業強勢崛起，對於一般街邊店衝擊大。葉凌棋表示，觀察西門商圈、東區商圈與信義商圈的人流發現，2018年東區商圈的兩大捷運站每日人流較2014年減少1.3萬人次，反觀位於西門商圈的西門站每日人流增加約2萬人次，信義計畫區兩個捷運站人流每日增加2.3萬人次，葉凌棋指出，以一般街邊店面來說，人潮即錢潮，沒有人流，商圈當然會有蕭條的危機，加上消費習慣的改變，民眾想到實體店面購物時，逐漸由街邊店轉向為一站式的商場百貨購物型態，能滿足全客層需求，若街邊店面商圈無法找出特色與商品區隔，街邊店面前景受考驗。