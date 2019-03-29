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陳柏勳：政策方向正確　有信心包租代管7年就達標

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▲▼2019台灣房市論壇,座談（二）。（圖／記者李毓康攝）

▲2019台灣房市論壇,座談。（圖／記者李毓康攝）

記者張瑞傑／台北報導

為了解決民眾住的需求，解套「高房價」、「空屋率」所推出的「社會住宅」與「包租代管」，學者莊孟翰直言不夠「接地氣」。對此，台北市租賃住宅服務公會理事長陳柏勳、內政部營建署副處長朱慶倫均認為，政策一定有值得檢討的地方，未來在租金、住宅供給部分將會逐步改善、並加速推展進度，以滿足社會對於住宅的基本需求。

台北市租賃住宅服務公會理事長陳柏勳表示，針對政府興建20萬戶住宅中，包括12萬戶社會住宅、8萬戶包租代管；而從106年實施第一期計畫時、預計每年推出1萬戶，但目前只有3千多戶，理由包括第一年實施中政策需要調整，以及政府希望房東釋出空屋住宅、加入包租代管行列，將空屋以市價8折、9折租給政府。「我認為第一期3000多戶、第二年大概也在1萬戶內，第三年就可以倍數成長。」他直言，在政策順利推展、獲得市場接受後，他有信心在7年就可以完成8萬戶目標。

他回憶，第一年實施過程中，被房東當做詐騙集團、被拒絕於門外的案例不少；經過長時間努力、請政府單位作宣導才獲得諒解，「跟屋主借房子來做包租代管是世界首例，並回饋稅務優惠、房屋公證、每年回饋1萬元入住修繕費。」第一年的媒合需要中央、地方政府以及承包商的三方合作，我們相信第二期計畫可以突破7000戶以上，未來每年都可以一萬戶以上。

朱慶倫回應，租屋補助每年6萬5千戶補貼中低收入戶，但年輕家庭「看的到吃不到」；而社會住宅、包租代管目前執行成效的確不如預期，政策目前屬於準備期，不過前4年4萬戶目標可以達到；「社會住宅、包租代管在有需求的地方一定會先蓋，例如雙北、桃園、台中；而房價基期低的如台南、高雄就是透過租金補貼，社會住宅的量會更少。」

朱慶倫直言，從前對於「租賃」只有書面基本載明，現在我們進一步推出「現況說明書」，包括含家具、修繕範圍、押金額度，設備處理方式逐一記載，保障房東與房客，「時代不斷進步，政策法令也會越來越完善、政策目標一定會逐步滿足社會需求。」
 

關鍵字：房產2019房產論壇爭議接地氣

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