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首購房價合宜區出列　淡水、鶯歌、八里最好買

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▲▼新北房價2字頭是基調，但淡水、鶯歌地區還是有機會以19至20初頭萬購屋。（圖／記者張瑞傑攝）▲▼新北房價2字頭是基調，但淡水、鶯歌地區還是有機會以19至20初頭萬購屋。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼新北房價2字頭是基調，但淡水、鶯歌地區還是有機會以19至20初頭萬購屋。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

台北居大不易，2字頭已成購屋單價基本盤，首購族想要一圓成家夢，必須更往2線、3線地區購屋；不過，還是要少數的2字頭房價區、有機會以1字頭房價購得，包括淡海新市鎮新市二路區段、鶯歌地區尖山路生活圈、八里近台北港特定區等；這些區段規劃2至4房為主，主力單價2字頭以上，低樓層有機會用1字頭買到。

根據資料顯示，經過2至3年盤整，新北市一線地區如板橋、新店、中永和、三重等，房價從50萬至80萬元不等；東區汐止則有機會以40多萬元購得。二線地區如新莊、蘆洲、五股、林口，房價30萬至45萬元。3線如淡水、八里、三峽、鶯歌等地，房價則站穩2字頭；但從三線地區的「相對便宜」區段來看，還是有機會買到1字頭住宅。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，淡水地區的淡海新市鎮發展較久，淡海新市鎮一期的中山路、新市一路周邊生活機能成熟，房價也最穩定，每坪均價25萬元左右；「在2018年以前還找的到部分1字頭住宅，現在必須到靠近新市二路比較有機會買到，例如『 捷運麗境』、『理想家 』等案」八里坌地區、台北港特定區周邊區段，包括「陽光八里」、「千里晴」低樓層同樣有機會購得1字頭。

位於鶯歌地區的尖山路生活圈，屬於平價住宅區，每坪單價大約20出頭萬元；在地品牌「景冠機構」在旗下5000坪的土地中推出470戶住宅、21戶店面，標榜首購、首換住宅。目前最新第三期建案「金鶯花園」規劃主力35至37坪、2+1房至3房，含車位總價818萬至1000萬元，部分低樓層也有機會以1字頭購得。特色包括採用22.5公分中空樓板、混凝土磅數達5000至6000psi、全戶TOTO衛浴等；3月31日正式公開、週末來人破百組，目前已賣出2成。

住展何世昌認為，新北房市均價、主要還是看整體房市發展、房價有上有下，站穩2字頭區段必定有未來發展性，「部分區段雖然有1字頭，但發展受限、僅能用比價效應來凸顯價格優勢，建議購屋還是要考慮未來脫手條件，而不要一味尋找低房價區段。」

關鍵字：房產住宅首購鶯歌尖山路金鶯花園

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