現代孟母不好當　27.8%北市家長先看學區

▲為讓孩子受更好教育，即使少子化、「現代孟母」仍然擠破頭進入明星學區置產。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

少子化時代、每個孩子受的教育更受家長重視，不少父母們為了讓家中小孩擠進明星學區、努力扮演著「現代孟母」。根據房仲統計資料顯示，27.8%購屋者在購屋時、會預先向房仲打聽優質學區鄰里，卡位孩子將來入學就讀的學區；其中42%的家長甚至只考慮「學區」來置產。不過，北市明星學區的中古房價至少6至7字頭以上，代價不低。

中信房屋依據客戶資料與購屋目地進行交叉分析，發現客戶置產除了關心生活機能與交通條件外，新婚、已有新生兒的購屋買方特別重視未來孩子入學的學校學區。據瞭解，這類買方除了以置產設籍搶佔學區名額外，也曾考慮過租屋設籍、找明星學區的親友遷戶口等措施。

中信房屋研展室張漢超表示，近年少子化下、追逐明星國小學區的盛況雖不若以往，但像是臺北市中正區的國語實小與市大附小，松山區的敦化國小、大安區的國北教大實小這類連年額滿的明星小學，還是有不少家長會想搶進學區內。

張漢超表示，想入住學區內，可請仲介業者找尋學區內較外圍的物件來進行評估，而設籍熱門學區也一定要注意相關規定，包括設籍需年滿多久，是否需要提出居住事實證明，有無附加其他審查條件等，相關資訊可洽詢各校或縣市教育局處進行瞭解，而臺北市政府則是有《臺北市新生入學資訊網》可供查詢學區資訊，民眾可多加利用。