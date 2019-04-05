清明掃墓祭祖　居家6大風水禁忌

▲ 清明掃墓風水禁忌多。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

農曆年剛過完，轉眼間即來到緬懷祖先、打掃墓園的清明節，居家風水在清明節還須要注意哪些方面呢？提點民眾6點不可不慎的清明節居家風水、以及掃墓祭祖注意事項。

注意1：家中返潮需除溼

返潮是一種自然現象，當外界升溫速度比室內快，這時室內水氣滯留，家中就容易返潮，有些居家更甚，則容易造成壁癌、發霉，大羅府風水專家李奇峰提醒，這些都容易造成居家健康，容易造成皮膚性疾病、過敏性疾病，記得家中要多除溼排水。

注意2：寢具宜清潔曝曬

家中的寢具在日常生活中，與我們至少有3分之1接觸的時間，記得趁這個時間點，多做曝曬殺菌，李奇峰說明，一來減少返潮所帶來的濕氣殘留，二來將寢具曝曬後，減少塵蟎過敏源，也可以開始換上春夏的寢具套組。

注意3：汰舊換新保清明

清明節，萬物蓬勃發展，也適合汰舊換新，李奇峰建議，家中有在過年前來不及整理的陳年舊物，在清明這時候也可以來個汰舊換新，以利居家氣場蓬勃換發新的生氣。

注意4：祭拜供品有禁忌

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙建議，可準備先人生前喜歡吃的東西，花束則以白色菊花最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜。水果部分，鳳梨（亡者一直來）不宜祭拜祖先，葡萄、香蕉一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但剪開就沒關係，而這些水果祭拜神明卻很好。

注意5：掃墓防穢氣入宅

清明這段期間，大多數家庭都會前往祭祖掃墓，畢竟出入的是墳地，李奇峰表示，這種大節日靈界活動頻率較高，更容易沾上，掃墓祭祖不要穿暗色系列，宜明亮，記得噴灑一些如檜木、樟木、薄荷、香茅等氣味強烈的味道，一來可防蟲蚊，二來可減少穢氣沾身，也可在掃墓祭祖後前往人多的地方繞繞，藉由人潮多將陰穢之氣散除。

楊登嵙建議，選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。掃墓結束後進家門前要先到附近人多處洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。

注意6：傳統祖墳須慎查

如果還有傳統的土葬型祖墳風水，李奇峰叮嚀，要仔細觀察，是否墓碑有破裂退色、墓園外觀是否有斷裂需要修繕、洩水處是否暢通，周遭是否有新的不明樹種長出或者高壓電塔突生，以上皆會有關於家族運勢，不可不慎查。