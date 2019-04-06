ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

擦亮品牌　「皇普MVP」龜山首座防水保固10年建案

ETtoday新聞雲

▲▼「皇普MVP」推出10年防水保固。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼「皇普MVP」推出10年防水保固。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼「皇普MVP」推出10年防水保固。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

皇普建設日前公開「防水獅」造型公仔、宣布防水保固10年決心，也讓「皇普MVP」成為桃園龜山地區首座防水保固達10年的住宅案。正式公開的「皇普防水獅」則為形象代言人，宣示皇普的決心。

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，「房屋漏水」長年盤據房地產消費糾紛前五名，網路上充斥專家教學、民眾自救如何抓漏，也有許多因為處理漏水而導致鄰里失和的新聞，甚至最終走上法律途徑，顯示漏水問題相當常見且棘手。漏水問題不處理，輕則形成壁癌、重則濕氣過重形成過敏源，危害居住者的健康，水滴還可能從牆、樑、柱裂縫滲入，日積月累造成鋼筋鏽蝕、混凝土風化、逐步破壞建築物結構，居住安全便在不知不覺中瓦解，影響甚深。

皇普建設董事長蘇永平表示，為了讓第一次買房的雙薪家庭、能夠入住不漏水住宅，首次推出破壞市場行情—保固僅1年的作法，「我們對施工品質很有信心。」

皇普建設位於龜山A8站的「皇普MVP」從外觀、屋頂、中庭、地下室到室內窗框，、衛浴等空間，全面採用高等級防水措施，包括塗佈壓克力樹脂增加附著力、玻璃纖維網加強防水層與地面收縮張力，每道防水材（壓克力樹脂或橡化瀝青防水材）塗佈後間隔24小時養護，貼覆外飾磁磚及收縫，衛浴防水更是直接做到樑下。由於增加不少成本，因此一般建商不容易做到。

關鍵字：房產皇普MVP住宅防水獅

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

北市高房價　明星學區購屋教戰守則

明星學區是重視教育家長的購屋指標之一，不過北市房價高、父母購屋成比負擔大，加上未來教育政策偏向學區制，專家建議，考量日後脫手，購買明星學區宅最好能夠擁有商圈機能、交通機能，甚至鎖定辦學績效佳而房價相對便宜的區段，不要將機會全壓在一項指標上。

2小時前

空屋稅救東區　專家批像拿棍逼病童痊癒

東區商圈沒落、北市祭出空屋稅議題，房仲業者認為助益有限；業者進一部比喻，東區沒落就如同過去的西門町、永康、大稻埕商圈一樣，從個人戰走向團體戰找出商圈特色，而不是先祭出罰則，「就像身體不好的孩子、應該要先幫他補身體才對，拿棍子逼他好起來只會適得其反。」

4小時前

慎防房地產交易詐騙　民眾必看3大保命符

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設等案。各地方政府也紛紛推出「預售屋信託機制查詢專區」供查詢確認。包租公律師蔡志雄特地提醒，購屋詐騙買方最常遇到的手法是「佛心屋主打折大拍賣」；而賣方則只收到訂金，房子就被騙走了也時有所聞。

5小時前

空屋稅救東區　1元租約恐破解

台北市東區近年空置率接連上升，甚至已達12.5％。台北市長柯文哲為解決東區沒落與空租問題，提出課徵空屋稅救東區。商仲業者認為，目前柯文哲提出的加稅作法，無法真正提高業主出租意願，除非將稅率調整至10％，才能收效，甚至也有業者透露，若房東祭出1元租約，恐也令空屋稅形同虛設。

6小時前

讀者迴響

熱門新聞

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

他替阿公守祖厝被黑白道威脅

個資不再全都露　地籍謄本藏玄機

差1年「賠掉300萬」　時機是..

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

1元租約　破解東區空屋稅

3大保命符　防房產交易詐騙

清明掃墓祭祖　居家6大風水禁忌

68萬新北老屋　拉皮陷困境

斷頭潮來了？　他點名這5個地方..

最新新聞更多

3大保命符　防房產交易詐騙

個資不再全都露　地籍謄本藏玄機

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

68萬新北老屋　拉皮陷困境

救老屋　北市推得來速套餐

女人當自強　selina晉升豪..

地震損傷建物要注意　自行健檢四..

租屋處浴室門卡卡　房東貼心期醒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366