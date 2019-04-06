擦亮品牌　「皇普MVP」龜山首座防水保固10年建案

▲▼「皇普MVP」推出10年防水保固。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

皇普建設日前公開「防水獅」造型公仔、宣布防水保固10年決心，也讓「皇普MVP」成為桃園龜山地區首座防水保固達10年的住宅案。正式公開的「皇普防水獅」則為形象代言人，宣示皇普的決心。

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，「房屋漏水」長年盤據房地產消費糾紛前五名，網路上充斥專家教學、民眾自救如何抓漏，也有許多因為處理漏水而導致鄰里失和的新聞，甚至最終走上法律途徑，顯示漏水問題相當常見且棘手。漏水問題不處理，輕則形成壁癌、重則濕氣過重形成過敏源，危害居住者的健康，水滴還可能從牆、樑、柱裂縫滲入，日積月累造成鋼筋鏽蝕、混凝土風化、逐步破壞建築物結構，居住安全便在不知不覺中瓦解，影響甚深。

皇普建設董事長蘇永平表示，為了讓第一次買房的雙薪家庭、能夠入住不漏水住宅，首次推出破壞市場行情—保固僅1年的作法，「我們對施工品質很有信心。」

皇普建設位於龜山A8站的「皇普MVP」從外觀、屋頂、中庭、地下室到室內窗框，、衛浴等空間，全面採用高等級防水措施，包括塗佈壓克力樹脂增加附著力、玻璃纖維網加強防水層與地面收縮張力，每道防水材（壓克力樹脂或橡化瀝青防水材）塗佈後間隔24小時養護，貼覆外飾磁磚及收縫，衛浴防水更是直接做到樑下。由於增加不少成本，因此一般建商不容易做到。